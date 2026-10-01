Recaudación aduanera cayó 9,1% en lo que va del año y frena el crecimiento de ingresos de la DNIT

Recaudación aduanera cayó 9,1% en lo que va del año y frena el crecimiento de ingresos de la DNIT

La apreciación del guaraní frente al dólar volvió a afectar los ingresos tributarios, reportó la DNIT. Mientras los recursos provenientes de impuestos internos crecieron 10,2% entre enero y septiembre de este año, en el mismo período se observó una caída de 9,1% en aduanas.