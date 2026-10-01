Recaudación aduanera cayó 9,1% en lo que va del año y frena el crecimiento de ingresos de la DNIT

La recaudación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) continúa mostrando contraste entre el desempeño de los impuestos internos y los ingresos provenientes de Aduanas.
De acuerdo con el informe difundido este jueves por la institución, entre enero y septiembre de 2026 la DNIT recaudó G. 32,8 billones (US$ 5.622,6 millones convertido al tipo de cambio referencial mensual - septiembre 2026 de 5.833 G/US$), un incremento de 2,3% respecto al mismo periodo de 2025. El aumento equivale a G. 723.896 millones adicionales.
Sin embargo, detrás de ese leve crecimiento porcentual se observa una marcada diferencia entre los dos principales componentes de la recaudación. Los impuestos internos sumaron G. 20,8 billones (aprox. US$ 3.565,5 millones), con una expansión interanual de 10,2%, mientras que los impuestos aduaneros alcanzaron G. 12 billones en nueve meses, lo que representa una caída de 9,1% frente al mismo periodo del año anterior.
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Septiembre mantuvo la misma tendencia
El comportamiento también se reflejó en los resultados mensuales, en este caso correspondientes a septiembre. La DNIT informó una recaudación total de G. 3,95 billones (cerca de US$ 676,1 millones), cifra que representa un crecimiento de 3,4% interanual respecto a septiembre de 2025 y un aumento absoluto de G. 127.905 millones.
En contrapartida, la Gerencia General de Aduanas recaudó G. 1,45 billones (aprox. US$ 248,6 millones), lo que significó una disminución de 4,1%.
La DNIT atribuyó la disminución de los ingresos aduaneros a la apreciación del guaraní frente al dólar, que durante septiembre alcanzó el 20,0% respecto al mismo mes del año anterior.
Según explicó la institución, esta variación cambiaria redujo en 3,9% la base imponible expresada en moneda local.