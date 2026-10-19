Vence el plazo de la Conacom para definir el caso de siete frigoríficos

El trabajo de la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) se centra en el análisis de la condiciones de competencia dentro del mercado de compra de ganado bovino para faena. Esto se dio a raíz de los elevados precios de la carne en Paraguay y la relación entre los distintos eslabones de la cadena ganadera.

El Directorio de la Conacom oficializó la apertura del sumario de investigación el 26 de enero de 2026, mediante la Resolución D/AL N.º 12/2026. La medida respondió a un requerimiento de la Dirección de Investigación (DI), que detectó indicios de posibles infracciones a la Ley N.º 4956/2013 de Defensa de la Competencia.

Siete industrias bajo la lupa

Las empresas que se encuentran bajo el sumario investigativo son Frigorífico Concepción S.A., Frigomerc S.A., Frigorífico Guaraní S.A.C.I. y Frigorífico Victoria S.A.E., además de las cooperativas de producción chaqueñas Chortitzer, Fernheim y Neuland.

En su momento, la institución aclaró que la investigación no implicaba una intervención sobre los precios y que las industrias podían continuar con sus actividades comerciales.

Investigación de oficio tras publicaciones en medios

La decisión de investigar fue de oficio tras posibles conductas anticompetitivas en el sector del ganado bovino se sustentó en información pública, estudios económicos y publicaciones periodísticas tras denuncias públicas de gremios productores, entre ellos la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (APPEC), de acuerdo con el ente estatal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

¿Qué busca determinar el sumario?

La investigación apunta a establecer si existieron infracciones a los artículos 8 y 9 de la Ley de Defensa de la Competencia, vinculadas a posibles acuerdos o prácticas concertadas entre agentes económicos.

Lea más: Investigación a frigoríficos “sorprende” al sector, que defiende sus precios

También busca determinar si hubo restricciones a la competencia en el mercado de compra de ganado bovino para faena, así como eventuales situaciones de posición dominante, individual o colectiva, y su posible abuso.

Octubre, mes clave para el caso

La resolución del 26 de enero estableció inicialmente un plazo de 90 días hábiles para realizar las diligencias correspondientes. Sin embargo, en junio pasado, la investigación fue prorrogada por otros 90 días hábiles.

Con esa extensión, el plazo total previsto llegó a 180 días hábiles. Ricardo Gavilán, director de investigación de la Conacom, indicó que el periodo vence a fines de octubre y que no admite una nueva prórroga.

Consultado sobre el avance del expediente, respondió que no sería posible brindar declaraciones, debido a que las actuaciones en el marco de la investigación son confidenciales, con el objetivo de proteger la integridad del proceso.

En caso de sanción o desestimación

Según lo explicado anteriormente por la Conacom, al concluir esta etapa corresponde determinar si se solicita el sobreseimiento del caso o se formula una acusación.

En cambio, si se comprueban conductas anticompetitivas, podrán aplicarse las multas previstas en la Ley N.º 4956/2013, de Defensa de la Competencia, y dependen de los resultados de la investigación, que pueden llegar hasta el 150% de las ganancias obtenidas o el 20% de la facturación de los productos involucrados.

¿Qué dicen el sector ganadero y Senacsa?

Desde el sector ganadero señalaron que fueron convocados en varias ocasiones por las autoridades de la Conacom, ante quienes expusieron su postura y presentaron estudios con datos y estadísticas.

Lea más: Industria frigorífica se declara transparente ante investigación y descarta colusión

En entrevistas pasadas con nuestro medio, representantes del sector industrial manifestaron que estaban a plena disposición de las autoridades de la Conacom.

Por su parte, el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin, manifestó que el servicio veterinario respondió de forma satisfactoria a las preguntas planteadas por la Conacom.

Además destacó que el mercado de la carne fue uno de los que más avanzó en términos de competencia durante los últimos tres años, con un aumento en la cantidad de jugadores (nuevas industrias).