Investigación a frigoríficos “sorprende” al sector, que defiende sus precios

Siete frigoríficos están bajo la lupa del ente de la competencia que analiza posibles acuerdos y restricciones en el mercado de ganado bovino para faena.Las empresas sometidas a investigación son: Frigochorti, Frigochaco, Guaraní, Frigorífico Concepción, Frigorífico Neuland, Frigomerc y Frigorífico Victoria.

El proceso inició en febrero pasado y tiene un plazo de investigación previsto de 180 días (aproximadamente hasta agosto) para presentar su requerimiento conclusivo.

El vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC) (gremio que aglutina a frigorificos exportadores), Randy Ross, mencionó a ABC que están a entera disposición de Conacom y que mantienen varias reuniones en las que explicaron cómo funciona la industria y la formación de precios en el mercado externo.

“Sorpendio” el sumario de investigación

Señaló que les “sorprendió” el sumario de investigación iniciado a las industrias, dado que se alega que la carne se encuentra a un precio elevado, siendo esta una tendencia que no solo se observa en Paraguay, sino a nivel mundial.

“No hay ningún país exento de esta situación (suba del valor de la carne para el consumidor). Es un fenómeno global que los productos cárnicos estén aumentando, debido a una menor oferta y una alta demanda. Nosotros estamos muy interiorizados en lo que ocurre en el comercio internacional, lo cual tampoco pasa desapercibido en el mercado local”, indicó.

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En cuanto a los resultados que pueda arrojar el proceso iniciado por la Conacom, señaló que espera que sean positivos para las empresas, aunque admitió que “no saben cómo van a salir”.

Un mal resultado para el sector ¿qué impacto podría tener?

“Sería un gran perjuicio cualquier otra decisión de la Conacom para la industria y, por ende, para todos los productores, por algo que no depende de las plantas, sino que es un fenómeno a nivel mundial sobre el cual nada se puede hacer”, reiteró.

Recientemente, la Cámara Paraguaya de Carnes publicó una nota relacionada con la capacidad ociosa en los frigoríficos, asegurando que las empresas “intensifican la competencia por la compra de ganado, y no lo contrario”.

Puja por compra de ganado

Al respecto, el vicepresidente aseveró que las plantas requieren una alta inversión en capital y tecnología, por lo que operar un frigorífico no es algo que cualquiera pueda hacer. Acotó que, como toda industria de capital intensivo, las plantas necesitan operar prácticamente a capacidad plena para lograr mayor rentabilidad, situación que no está ocurriendo.

“Estamos con una capacidad ociosa que ronda entre el 40% y el 45%. Sumamos un nuevo frigorífico el año pasado y este 2025 se incorporó otro, y con la reducción del stock bovino seguiremos complicados. Todo esto incide en la realidad de las plantas”, expresó.

La clave es aumentar el stock bovino

Señaló que el apoyo del Estado, a través de programas de financiamiento para recomponer el stock bovino, es una medida que debe continuar en beneficio de toda la cadena. Esto, considerando que el sector productivo enfrentó varios años complicados, debido a las condiciones climáticas, actualmente se atraviesa un periodo “excelente”, en comparación con lo registrado entre 2022 y 2024.

Añadió que también se están logrando aperturas de nuevos mercados para los cortes de carne paraguaya. En 2025, Paraguay no solo colocó su producción en países exigentes e importantes, sino que por primera vez en su historia superó la barrera de los US$ 2.000 millones en exportaciones, con una tonelada cada vez mejor pagada por los compradores.

Más importación de carne

Por otro lado, Ross se refirió al precio de la carne para el consumidor paraguayo y a las estrategias impulsadas por el Ejecutivo para abaratar los productos en las góndolas.

Una de esas medidas es la importación. Al respecto, indicó que entiende la preocupación del Gobierno, pero que el sector depende del mercado global, que actualmente está “pagando bien” por la tonelada exportada.

El año pasado, la compra de carne vacuna, principalmente desde Brasil, se duplicó. De acuerdo con datos del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), se adquirieron 16.844.836 kilogramos, lo que representa un incremento del 126% frente a 2024, cuando el volumen fue de 7.442.298 kilogramos.

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“Es muy difícil subvencionar la carne en el mercado interno. Por ello, garantizamos al presidente de la República, Santiago Peña, la suficiente disponibilidad de productos cárnicos, principalmente a través de la importación desde Brasil, de manera a mitigar el impacto de la tendencia mundial”, cerró.