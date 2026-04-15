Industria frigorífica se declara transparente ante investigación y descarta colusión

Siete frigoríficos están bajo la lupa del ente de la competencia que analiza posibles acuerdos y restricciones en el mercado de ganado bovino para faena. Las empresas sometidas a investigación son: Frigochorti, Frigochaco, Guaraní, Frigorífico Concepción, Frigorífico Neuland, Frigomerc y Frigorífico Victoria.

El proceso se inició en febrero último y tiene un plazo de investigación previsto de 180 días (aproximadamente hasta agosto) para presentar su requerimiento conclusivo.

Sobre este punto, el presidente de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC), Juan Carlos Pettengill afirmó que el sector está abierto a la indagación y que “el que nada debe, nada teme”, refiriendo al proceso que están transitando desde el sector. Cabe recordar que la Conacom inició los trabajos de oficio tras publicaciones de medios periodísticos.

“Que nos investiguen, que pidan los documentos que ya estuvieron solicitando. Nosotros no tenemos nada que esconder. Es una de las industrias (sector) más competitivas del Paraguay”, aseguró

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Últimamente más plantas se sumaron al rubro como Frigorífico Victoria y Los Lazos. Pettengill dijo al respecto que, hace 15 años el sector contaba con unas seis o siete industrias, mientras que actualmente existen alrededor de 12, lo que, según aseguró, demuestra un aumento de la competencia en el mercado.

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“Invito a los representantes de la Comisión Nacional de la Competencia a analizar la situación, el sector es 100% transparente, dependiente del mercado y sin prácticas de colusión u oligopolio, por lo que estamos abiertos a que la investigación determine sus conclusiones”, destacó.

Estados Unidos y el mercado internacional de la carne

Por otro lado, analizó el desempeño de las exportaciones cárnicas, que actualmente están mejor cotizadas en el mercado internacional y que el año pasado registraron un crecimiento en las colocaciones. Si bien este 2026, en los primeros tres meses, los envíos fueron menores a los del mismo periodo anterior, el precio del producto paraguayo se mantiene elevado.

En ese sentido, el titular de la CPC señaló que Estados Unidos redujo su hato ganadero en los últimos dos a tres años, pasando de 95 millones a 87 millones de cabezas. A esto se suma una mayor demanda interna de carne, impulsada por nuevas tendencias de consumo en dicho país.

Explicó que, por ese motivo, la carne dejó de ser vista solo como un alimento para pasar a considerarse un producto asociado a la salud, lo que lleva a que el consumidor estadounidense esté dispuesto a pagar precios más altos.

“Entonces disminuye la oferta interna, aumenta la demanda y Estados Unidos sale a comprar al mundo, y allí eleva los precios. Esa es la disyuntiva que tenemos hoy los países productores de carne”, indicó.

En el mercado estadounidense, el ganado bovino cuesta más de US$ 8,50 por kilo, por lo que la compra de carne paraguaya a US$ 6,50 resulta competitiva al promediar costos, sostuvo Pettengill.

Un problema americano de la carne

Agregó que este escenario, al que calificó como un “problema americano”, podría extenderse por tres o cuatro años más, manteniendo un nivel de precios elevados a nivel internacional.

En ese contexto, afirmó que desde el año pasado la carne paraguaya viene aumentando su valor en el mercado externo, lo que también impacta en el mercado local, elevando los precios para el consumidor.

Ante esta situación, Paraguay recurrió a importaciones de cortes cárnicos, principalmente desde Brasil, con el objetivo de mitigar el impacto en las góndolas.

Solución al consumidor paraguayo

“Estamos trabajando con el Gobierno para darle una solución al consumidor paraguayo, que no sea arrastrado por este problema de la economía global”, señaló Pettengill.

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El titular de la CPC indicó que siguen importando cortes como la costilla para abastecer el mercado interno, con el compromiso de que las industrias trasladen directamente esos precios al consumidor final, sin márgenes adicionales. Agregó que los supermercados también se comprometieron a no aplicar sobreprecios sobre los productos importados.

Respecto a la suba de los precios de combustibles en el país, provocada por por la guerra en Medio Oriente, aclaró que no la trasladarán de forma directa al consumidor final, a pesar de que sí genera un aumento en los costos del flete.