Capacidad hotelera de Paraguay: la prueba de los eventos internacionales

La realización de los World Skate Games y la Feria Internacional de Turismo del Paraguay (Fitpar) generó un movimiento favorable para la industria hotelera, con picos de ocupación en determinados establecimientos y nuevas oportunidades de negocios, informaron desde el sector.

El presidente de la Asociación Industrial Hotelera del Paraguay (AIHPY), Juan Danieri, señaló a ABC que la coincidencia de ambos acontecimientos tuvo un impacto positivo en el sector, al combinar dos segmentos estratégicos: el turismo deportivo internacional y el de reuniones y negocios.

Los World Skate Games convocaron a delegaciones de 91 países, con una movilización estimada de más de 10.000 personas acreditadas. Por su parte, Fitpar 2026 reunió a representantes de 11 países, más de 600 expositores y 300 marcas, fortaleciendo el movimiento corporativo y las oportunidades comerciales, detalló.

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Algunos hoteles alcanzaron el 100% de ocupación

“Durante los World Skate Games, determinados establecimientos alcanzaron el 100% de ocupación en jornadas específicas. Esto representa un pico de 36 puntos porcentuales por encima del promedio semestral de Asunción, equivalente a un nivel un 56,25% superior a esa referencia”, explicó.

El titular de la AIHPY aclaró que esta comparación refleja un pico puntual frente al promedio semestral y no un crecimiento interanual. Para determinar la variación respecto a octubre de 2025, indicó que es necesario consolidar los resultados de ambos períodos.

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“Desde la AIHPY tenemos la responsabilidad de comunicar datos reales, coherentes y verificables, evitando cifras infladas que puedan distorsionar la realidad de nuestra industria. La información precisa es fundamental para evaluar el impacto posterior a los eventos, orientar inversiones y tomar mejores decisiones empresariales”, destacó.

El desafío del sector hotelero

Consultado si la llegada de delegaciones y visitantes extranjeros se tradujo en estadías más largas y mayores ingresos para los hoteles, manifestó que los eventos favorecieron especialmente a los establecimientos que recibieron equipos deportivos, cuerpos técnicos y representantes extranjeros, generando oportunidades para captar reservas de mayor duración.

La industria maneja una estadía promedio de referencia de 2 a 4 noches. Los World Skate Games, desarrollados durante 17 días, permitieron captar reservas más prolongadas, aunque todavía se debe consolidar el promedio específico correspondiente al evento, precisó.

“En términos económicos, Asunción registró durante el primer semestre una tarifa diaria promedio de US$ 95,76 y un ingreso estimado por habitación disponible (RevPAR) de US$ 61,29”, apuntó.

Danieri sostuvo que el crecimiento real de la industria no consiste solamente en recibir más visitantes, sino también en generar más pernoctaciones, mayor facturación y mejores condiciones de rentabilidad para los establecimientos.

Infraestructura, clave para atraer grandes eventos

Al evaluar la capacidad de Paraguay para recibir simultáneamente eventos internacionales de turismo, negocios y deportes, Danieri consideró que el balance fue favorable.

Sostuvo que el país demostró capacidad para albergar acontecimientos de gran escala, respaldado por una industria hotelera que acompañó el crecimiento mediante inversiones y la profesionalización de sus servicios.

“Según los registros de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), Asunción contaba con 6.622 camas hoteleras, una referencia que permite dimensionar nuestra capacidad de alojamiento. En la última década, además, la industria nacional duplicó la cantidad de establecimientos y triplicó su capacidad de camas”, apuntó.

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Sin embargo, advirtió que la competitividad turística requiere inversiones que van más allá de los hoteles. En ese sentido, señaló la necesidad de fortalecer la conectividad aérea, el transporte, los servicios públicos, la infraestructura urbana y los espacios destinados a congresos y convenciones.

“La hotelería está preparada para acompañar el crecimiento del Paraguay, pero la capacidad de recibir grandes eventos depende de toda la infraestructura del destino, no solamente de sus establecimientos hoteleros”, concluyó.