Hotelería paraguaya: nuevas cadenas preparan su llegada y el sector apunta a crecer

La Asociación Industrial Hotelera del Paraguay (AIHPY) presentó los principales indicadores del desempeño del sector durante el primer semestre de 2026. Juan Danieri, presidente de la AIHPY, señaló que la hotelería paraguaya atraviesa un momento de transformación y que los datos disponibles al cierre del primer semestre muestran un mercado activo, con mayor dinamismo corporativo y una agenda de eventos que volvió a ocupar un lugar central para los establecimientos y sus destinos.

“Las referenencias sectoriales al cierre del 30 de junio muestran una ocupación del 61% para Paraguay y del 64% para Asunción, junto con una tarifa diaria promedio (ADR, por sus siglas en inglés) de US$ 95,76 en la capital”, detalló.

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LLegadas internacionales al primer trimestre

Danieri añadió que, como señal del contexto turístico, los datos correspondientes, en este caso del primer trimestre, las llegadas internacionales crecieron 46% frente al mismo período del año anterior. En este punto, aclaró que dicho porcentaje no debe interpretarse como crecimiento de la ocupación hotelera ni como resultado del semestre completo.

Negocios y eventos sostuvieron la demanda hotelera

Según Danieri, la actividad corporativa, los congresos, las ferias, los eventos deportivos, culturales e internacionales, la actividad empresarial y el movimiento vinculado a nuevas inversiones fueron algunos de “los motores relevantes” del dinamismo observado durante el primer semestre.

El sector considera que este escenario marca un cambio respecto de los años posteriores a la pandemia, dado que aseguró que la hotelería paraguaya ya logró recuperar los niveles anteriores a la prepandemia e incluso superar los registros prepandémicos.

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“En el 2024 ya recuperamos el pico de crecimiento, superando lo del 2018 que fue el último y hoy en 2026 se constata con la tarifa promedio. Eso influye y demuestra que ya no estamos en fase de recuperación sino de crecimiento consolidado”, apuntó.

Hoteles de Asunción mantienen tarifas por debajo de otras ciudades de la región

El gremialista también destacó el comportamiento de las tarifas hoteleras. Según comentó, el promedio se encuentra en Asunción se ubica actualmente alrededor de los US$ 95,76 y todavía no se logró superar la barrera de los US$ 100 por noche.

“Si comparamos ciudades de la región, Buenos Aires registra una tarifa que ronda los US$ 120, y Río de Janeiro, unos US$ 115. Asunción sigue siendo aún la más barata”, reiteró.

Conectividad, el principal desafío para captar inversiones

Uno de los principales desafíos planteados por el gremio está relacionado con la conectividad aérea. Danieri sostuvo que existe interés de nuevas cadenas hoteleras en desembarcar en Paraguay, pero que una mayor conexión aeroportuaria sería importante para ampliar la llegada de inversiones.

“Las previsiones son muy buenas y en los próximos tres, cuatro años hasta el 2030 van a venir cinco cadenas nuevas más para completar un total de 18. Ya tenemos tres oficiales que son Meliá, NH Hotels y uno del grupo Wyndham”, detalló.

De acuerdo con Danieri, tres de las cadenas mencionadas ya están confirmadas para su llegada al país, mientras que otras dos todavía deben oficializarse. Además, precisó que podrían llegar hasta 10 cadenas más si Paraguay logra mejorar sus conexiones aeroportuarias.

Además consideró que la infraestructura aeroportuaria también limita la posibilidad de que Asunción sea sede de grandes eventos internacionales.

“Paraguay no puede recibir macroeventos dado que si vienen más de 10.000 personas en Asunción el sector colapsa porque solo tenemos 9.000 camas. Un evento de 30.000 ya no aguantamos, pero tampoco hay porque no tenemos aeropuerto, todo depende del Gobierno y no tanto del sector privado”, sostuvo.

Proyectan más camas y nuevas cadenas hoteleras

Danieri adelantó que con la llegada de las nuevas cadenas para el 2030 se podría tener una ampliación a 10.000 camas en el citado año.

Actualmente, según los datos mencionados por Danieri, Asunción y Gran Asunción cuentan con unas 9.000 camas y 6.000 habitaciones.

La hotelería y su impacto en el empleo

Por otro lado resaltó además el peso que tiene la actividad hotelera dentro de la economía nacional. El presidente señaló que la asociación cuenta actualmente con 68 asociados y que representa a unos 400 hoteles a nivel país.

“Representamos a 400 hoteles a nivel país. Afecta directamente a 25.000 mano de obra e indirectamente a 95.000 si contamos por familias”, señaló.

En ese contexto, remarcó que la hotelería constituye una industria con un peso relevante dentro de la economía y que el crecimiento de la actividad requiere mejorar la articulación entre el sector privado y las instituciones públicas.

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Los desafíos que enfrenta el sector

El informe de la AIHPY refleja desafíos para consolidar este escenario, entre ellos la conectividad aérea, la profesionalización del talento humano, la incorporación de tecnología, la disponibilidad de estadísticas sectoriales, la promoción internacional del destino Paraguay y una mayor articulación público-privada.

“La hotelería paraguaya ya dejó atrás la etapa de recuperación. El desafío ahora es consolidar el crecimiento alcanzado en los últimos años y transformarlo en un desarrollo sostenible, capaz de atraer nuevas inversiones, generar más empleo, fortalecer el turismo y acompañar la nueva escala económica del Paraguay”, apuntó el presidente.