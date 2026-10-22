Cartera de préstamos del IPS creció el 6,8% y alcanzó G. 3,48 billones

El segmento pasó de un saldo de G. 2,105 billones en agosto de 2025 a G. 2,313 billones un año después, una expansión cercana a 9,9%. Los préstamos correspondientes a funcionarios, en cambio, aumentaron de G. 1,151 billones a G. 1,164 billones, equivalente a apenas 1,1%. Como resultado, la participación de jubilados y pensionados dentro del capital total aumentó. En el mencionado mes de 2025 representaban aproximadamente 64,7% de la cartera, mientras que en agosto de este año su peso subió a alrededor de 66,5%. Los funcionarios concentraron el tercio restante.

La distribución de la cantidad de créditos muestra una concentración todavía mayor. En agosto de 2025 había 11.349 créditos correspondientes a funcionarios y 37.373 asociados a jubilados y pensionados, equivalentes a 23% y 77% del total, respectivamente. Un año después, los funcionarios sumaban 11.475 operaciones y los jubilados y pensionados 39.481, pero las participaciones permanecían prácticamente sin cambios: 23% y 77%. En conjunto, la cantidad de créditos pasó de 48.722 a 50.956, un crecimiento cercano a 4,6%.

La combinación de un aumento de 6,8% en el saldo de capital frente a una expansión de 4,6% en el número de operaciones sugiere, además, un incremento del saldo promedio por crédito. El monto promedio pasó de alrededor de G. 66,8 millones por operación en agosto de 2025 a unos G. 68,2 millones en agosto de 2026.

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La expansión de la cartera no estuvo acompañada por un aumento de su rendimiento promedio. Al contrario, este indicador mostró una leve reducción, desde 11,32% en agosto de 2025 hasta 11,26% en agosto de 2026, una diferencia de 0,06 puntos porcentuales. El plazo promedio permaneció sin cambios en 8 años.

El comportamiento merece atención desde la perspectiva financiera. El IPS administra un volumen creciente de recursos en préstamos de largo plazo mientras el rendimiento medio de la cartera registra una ligera disminución. Al mismo tiempo, una proporción cada vez mayor del saldo se concentra entre jubilados y pensionados.

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La concentración no implica por sí misma un deterioro de la cartera. Los datos compartidos no incluyen información sobre morosidad, atrasos, previsiones, garantías ni pérdidas esperadas, por lo que no permiten evaluar la calidad crediticia ni concluir que exista un aumento del riesgo de incumplimiento. Precisamente por ello, una evaluación completa requeriría complementar estas cifras con indicadores de desempeño y riesgo.

También debe interpretarse con cautela el fuerte aumento del valor equivalente en dólares. Las notas técnicas muestran que el saldo global equivalía a aproximadamente US$ 444 millones en agosto de 2025 y a US$ 589 millones en agosto de 2026. Parte importante de esa variación responde al cambio del tipo de cambio de referencia, que pasó de G. 7.327,49 por dólar a G. 5.903,37.

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En conjunto, las cifras muestran una cartera de préstamos en expansión con un plazo promedio estable y rendimientos apenas menores.

El aspecto central no es solo cuánto creció, sino cómo lo hizo: el aumento estuvo impulsado, principalmente, por jubilados y pensionados, segmento que ya representa cerca de dos tercios del capital prestado y 77% de las operaciones.

Desde una perspectiva de administración financiera, la evolución refuerza la necesidad de observar no solo el volumen colocado y su rentabilidad, sino también la concentración, la calidad de los créditos y la capacidad de recuperación de una cartera que ya supera G. 3,47 billones.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones