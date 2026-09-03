Aportar al IPS mes a mes para terminar comprando todo: esto sufren los asegurados

“Ijetu’u la situación” es la expresión más sincera y espontánea que le sale a Carolina, quien, a la angustia de tener a su madre en terapia intensiva, debe sumar la frustración de tener que comprar hasta lo más básico en un hospital para cuyo sostenimiento aporta cada mes. Entre los insumos más básicos que le piden figuran jeringas, algodón, guantes y un catéter.

Pero el gasto más pesado lo afrontan ahora, ya que deben comprar dos ampollas de antibióticos que superan los G. 200.000 cada una y cuya administración se extenderá por al menos dos semanas. De acuerdo a lo señalado por la mujer, diariamente están gastando G. 600.000, teniendo en cuenta que deben estar permanentemente en el hospital, atentos a la actualización del estado de su madre.

Son personas que vienen desde lugares muy lejanos a la capital. La paciente es de Curuguaty, mientras que Carolina dejó todo en Santa Rosa del Aguaray para acompañar a su hermana María Asunción en la guardia permanente que sostienen, según dijo, gracias a la solidaridad de vecinos que organizan actividades para recaudar dinero.

Esta última comentó que están en el albergue de cuidados intensivos hace ya dos meses y señaló que anteriormente podían acceder a fármacos donados por familiares de pacientes fallecidos, pero eso acabó tras el allanamiento fiscal que destapó una red que se aprovechaba de esta situación para terminar vendiendo los insumos.

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Una situación calcada es la que relata Víctor Céspedes, quien comentó que está gastando alrededor de G. 500.000 diariamente, teniendo en cuenta que a los insumos que debe comprar -entre los que señaló antibióticos- se suman los gastos de alimentación de quienes se quedan en el albergue a la espera de novedades.

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“Antibiótico, guante, pañal, se compra de todo acá (…) Nosotros somos contribuyentes y al final nosotros compramos de todo”, se quejó. Asimismo, indicó que desde el cambio de administración nada ha mejorado, sino todo lo contrario.

Si en algo coinciden los familiares de pacientes internados es que la solidaridad de allegados es fundamental para poder afrontar la situación. Ada Estigarribia se encuentra acompañando a su tía, que se sometió a una neurocirugía. Según contó, incluso tuvieron que financiar el alquiler de una de las máquinas empleadas en el procedimiento.

“Mi tía se operó de la cabeza y para los insumos de quirófano se compró todo. Mucho gasto y tuvimos que hacer pollada, hamburgueseada, de todo un poco para poder juntar, porque alquilamos la máquina usada en la cirugía”, contó la joven.

Añadió que actualmente deben comprar vancomicina, un antibiótico que, dependiendo del laboratorio, puede costar alrededor de G. 150.000.

IPS, sin plata para cubrir 100% de medicamentos

En la última rendición de cuentas del Instituto de Previsión Social (IPS) la ingeniera Cecilia Rodríguez, gerente de Abastecimiento y Logística, informó un déficit presupuestario del 68% para la compra regular de medicamentos esenciales e insumos debido a la insuficiencia de fondos asignados frente a las necesidades reales de los asegurados.

Para mantener abastecido al 100% el parque sanitario y la red de farmacias de la previsional se requiere una caja anual estimada en 386 millones de dólares. Sin embargo, el presupuesto asignado para el ejercicio 2026 alcanza apenas los 234 millones de dólares.

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