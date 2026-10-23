Banco Atlas e ITTI llegan a un acuerdo por core bancario

Juan Carlos Martin, directivo del Banco Atlas, confirmó que la entidad bancaria y la empresa de tecnología ITTI llegaron a un acuerdo referente al core bancario.

“Sí, llegamos a un feliz acuerdo. Las controversias están arregladas”, mencionó. También precisó que la firma se dio hace un par de días.

Incluso detalló que hay una “licencia nueva y ampliada”, con lo que nuevamente se reconfirma que se puso un fin a las “controversias” pasadas.

El monto para llegar al acuerdo entre ambas entidades, sin embargo, no fue dado a conocer.

El core bancario -o sistema informático central- es, básicamente, el “cerebro” tecnológico y el “corazón” operativo de un banco.

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“El 5 de febrero del año 2004, la entonces Financiera Atlas adquiere por tiempo indefinido un sistema informático de la firma IT Consultores SC, por medio de un contrato que permite al Banco Atlas su uso y modificaciones de acuerdo con sus necesidades mediante la entrega de los programas fuentes”, indicó el Banco Atlas en un comunicado en 2025.