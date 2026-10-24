ANDE crea por resolución tarifa para centros de IA y fija requisitos, pero su disponibilidad es limitada

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) creó el Grupo de Consumo de Industrias Electrointensivas de Tecnología Avanzada mediante la Resolución P/N 52552, firmada el 21 de octubre de 2026 por su presidente, el Ing. Miguel Báez. El grupo abastece en 220 kV, 66 kV y 23 kV, con tarifas en dólares, y rige desde la fecha de la resolución.

Báez explicó en entrevista con ABC que debieron crear primero el grupo de consumo para Inteligencia Artificial (IA) “porque tenemos muchísimos pedidos de este tipo de actividad” y no había reglamentación para asignarlos.

El artículo 1 de la resolución 52552 incluye a quienes realicen inteligencia artificial, computación en la nube, centros de datos de hiperescala y computación de alto rendimiento. Quedan excluidas la minería de criptoactivos y la validación de transacciones por blockchain, que son parte de otro régimen, denominado de Grupo de Consumo Intensivo Especial.

El presidente de la ANDE agregó que el nuevo grupo tampoco contempla hidrógeno verde, por lo que Atome no encaja en esta categoría.

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Tarifas

Las tarifas se componen de cargos por potencia reservada, energía y exceso de potencia, según el nivel de tensión. Báez mencionó promedios de US$ 48,91 por MWh en 220 kV y US$ 56,39 en 23 kV, valores que no figuran en el documento al haber sido promediados.

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La energía va de US$ 34,26 a 45,54 por MWh, a lo que se suman cargos por potencia reservada. La potencia reservada se fija en US$ 5,81 por kW al mes en punta de carga y US$ 3,87 fuera de punta.

Cabe recordar que la punta de carga es la franja del día en que más gente usa electricidad al mismo tiempo. En otras ocasiones, la ANDE explicó que sus inversiones en infraestructura siempre buscaron atender los picos de su curva de consumo. Esos picos se registran entre las 17 y las 21 horas en invierno y entre las 18 y las 22 en verano.

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Esta nueva resolución no especifica cuáles son los horarios considerados punta de carga, pero sí el anexo del documento que creó el Grupo de Consumo Intensivo Especial (el de criptominería).

Asimismo, la potencia reservada se refiere a la capacidad máxima que el cliente contrata para usar en un mismo momento y la debe pagar la use o no. Es como el ancho de una canilla: se paga por el ancho, aunque no siempre salga toda el agua.

En tanto que el exceso de potencia reservada es el recargo, mucho más caro, si el cliente pide más de lo que contrató.

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Cómo calcularán el reajuste

Los precios de la ANDE para este nuevo grupo de consumo se ajustan una vez por año con una fórmula de inflación de EE.UU. y un piso de 2,5%, y se revisarán cada dos años por el costo de generación de la ANDE. Según el documento, la primera actualización será en 2028 y la fórmula combina dos índices de EE.UU., no solo la inflación. Uno es el índice de precios al productor de commodities industriales (PPI) y el otro, el índice de precios al consumidor urbano (CPI).

Para acceder a contratar con la ANDE, el anexo de la resolución pide, entre otros puntos, una certificación mínima Tier III, un contrato vinculante con un cliente de clase mundial, estados financieros auditados, documentación sobre el origen lícito de fondos y control efectivo del terreno.

Báez resumió los criterios como “situación financiera, contrato que tienen con clientes, arraigo que tiene en el país”.

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Una lista de espera de 6.000 MW

Según el presidente de la ANDE, las solicitudes que llegaron a la institución suman unos 6.000 MW, aunque aclaró que “en realidad no son pedidos todavía”: son interesados, “algunos no tan serios, otros sí más”. Los pedidos van de 30 a 600 MW, y algunos plantean llegar a 1.000, 2.000 y 3.000 MW en tres años, algo que calificó de “imposible”.

La ANDE dispone de unos 750 MW, que descontados los 286 MW de Kuntur S.A. (parte de Araico), la firma de IA con la que firmó contrato el 22 de este mes, quedan aproximadamente 464 MW. “No es mucho lo que tenemos para ofertar”, admitió.

Dijo que tendrán prioridad las empresas que ya firmaron un memorándum de entendimiento con la ANDE, con un procedimiento “único e igual para todos”. Báez adelantó que seguramente tendrá reuniones con otras interesadas a partir de este lunes.