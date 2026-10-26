Bioquímicos se concentraron en Encarnación en apoyo a la huelga nacional

Los profesionales de la Unión de Bioquímicos del Paraguay en el sur del país se organizaron para adherirse a la huelga nacional, con el objetivo de exigir mejores condiciones laborales, insumos y reajuste salarial. Alrededor de 100 profesionales viajaron hasta Asunción desde el departamento de Itapúa.

La movilización se desarrolló frente al Hospital Regional de Encarnación (HRE/Básico), que se encuentra en el microcentro de la ciudad. Los manifestantes detallaron que la huelga durará 72 horas.

En ese sentido, manifestaron que solamente afectaría a los servicios ambulatorios, por lo que la atención de laboratorio para urgencias e internados continuará con los turnos normales.

En las primeras dos jornadas estarán reunidas frente al HRE, mientras que el miércoles trasladarán la manifestación hasta el Hospital General de Itapúa (HGI).

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Exigencias del gremio

El gremio reclama un reajuste salarial de G. 2.000.000, provisión de reactivos, mejores condiciones laborales y más recursos para el sector dentro del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027.

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Los dirigentes locales manifestaron que, en las últimas negociaciones con el Ministerio de Salud, no tuvieron una propuesta razonable. Refieren que hace 14 años no existe un reajuste salarial, lo que representa una alta pérdida de poder adquisitivo.

Los profesionales exigen la provisión de reactivos, mejores condiciones laborales, más rubros y nombramientos. Esto representaría recursos por unos USD 19 millones dentro del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027.