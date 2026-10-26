Bioquímicos inician paro nacional y exigen reajuste salarial e insumos

La Unión de Bioquímicos del Paraguay (UBP) inició un paro nacional de tres días para exigir mejoras salariales y laborales, además de la provisión de insumos necesarios para el desempeño de sus funciones en el sistema de salud pública.

Los agremiados se convocaron esta mañana en las plazas de las inmediaciones del Congreso Nacional, desde donde prevén marchar por el microcentro para realizar sus reclamos.

Layla Peña, vocera del sector, afirmó que los salarios permanecen congelados desde hace 14 años y que la pérdida del poder adquisitivo motivó la movilización de los profesionales.

“Hace 14 años nuestro sueldo está congelado, perdimos nuestro poder adquisitivo y salimos a las calles hoy a pedir recuperar nuestro valor profesional, estamos pidiendo dignididad y por la salud pública. Estamos haciendo esto por y para los pacientes. Queremos reivindicar la profesión y la salud pública”, afirmó.

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Denuncian pérdida del 77% del poder adquisitivo

Peña explicó que el último reajuste salarial se registró en 2012. En ese entonces, según indicó, los bioquímicos percibían un salario equivalente a tres salarios mínimos. Actualmente, esa proporción se redujo a 1,5 salarios mínimos, tras una pérdida del 77% del poder adquisitivo, de acuerdo con sus declaraciones.

La representante gremial sostuvo que, para compensar lo perdido, el reajuste debería alcanzar G. 3.800.000. Sin embargo, señaló que la propuesta presentada por el sector plantea un aumento de G. 2.000.000.

“Si tenemos que pedir lo que corresponde por lo que perdimos, es G. 3.800.000. Nosotros presentamos un proyecto en el que estamos pidiendo G. 2.000.000”, sostuvo.

Gremio cuestiona falta de respuestas de las autoridades

La vocera lamentó que el sector no haya obtenido respuestas a sus reclamos, motivo por el cual decidió recurrir al paro nacional como medida de fuerza.

Asimismo, cuestionó al titular del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), Isaías Fretes, y a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a quienes acusó de mentirles tras comprometerse a brindarles ayuda, que finalmente no se concretó, según refirió.

Peña también lamentó el trato recibido por parte de las autoridades sanitarias y resaltó el papel de los bioquímicos en el funcionamiento del sistema de salud.

Reclaman insumos y recursos para el PGN 2027

Además del reajuste salarial, los profesionales exigen la provisión de reactivos, mejores condiciones laborales, más rubros y nombramientos.

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La vocera destacó que los bioquímicos son un “pilar fundamental” en el diagnóstico de enfermedades, por lo que considera necesario dignificar la profesión y garantizar los recursos para el desarrollo de sus tareas.

Según indicó, el gremio solicita un reajuste salarial de G. 2 millones y recursos por unos USD 19 millones dentro del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027.