Las primeras afamadas sandías de San Pedro del Paraná llegan a los mercados de Encarnación

Dos productores de la Asociación de Productores de Timbo’i, en San Pedro del Paraná, cosecharon las primeras sandías de la región. Se trata de las primeras 2.100 frutas que son vendidas en la Feria Municipal La Placita de Encarnación.

Se trata de los productores Hugo Arrúa, con 900 frutas, y Ramón Villalba, con 1.200 frutas. Se trata de las primeras que irán en aumento desde noviembre, según detalló el jefe de la oficina regional Sur de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), ingeniero Diosnel Bareiro.

La llegada de las frutas de producción local reduce los precios de la codiciada sandía, que desde septiembre llega traída desde otros puntos del país, pero a precios elevados. Además, constituye un rubro agrícola de relevancia para comunidades como San Pedro del Paraná y Trinidad.

Para esta zafra tienen registradas 502 hectáreas cultivadas con sandía, correspondientes a 368 productores, según detalló Bareiro.

Lea más: Terminal de Ómnibus de Encarnación: “Se quedó en el tiempo”

Afectaciones del cultivo

La productividad de la sandía alcanzó las 1.136 frutas por hectárea en la cosecha anterior, según datos del DEAg local. Constituye un importante dinamizador de la economía familiar de los productores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Bareiro detalló que cruzarán los datos para evaluar si el fenómeno climático «El Niño» afecta el nivel de productividad. La temporada de sandías habitualmente inicia a fines de noviembre, diciembre y enero. Se puede extender hasta febrero de cada año.

Los lugareños aprovechan al máximo el fruto, realizando cada año productos derivados de este. Además, cada año se celebra la fiesta nacional en San Pedro del Paraná y Trinidad.

Lea más: “El Niño”: inestabilidad climática podría afectar la producción y la economía en Itapúa

<b>La sandía en Paraguay</b>

La sandía es considerada la “reina de las frutas del verano” en Paraguay debido a que es el aliado perfecto para combatir las temperaturas extremas del país, ofreciendo una hidratación inmediata gracias a su 92% de contenido de agua.

Además de ser una fruta de estación sumamente dulce, refrescante y económica, está profundamente arraigada en las tradiciones locales y la economía familiar paraguaya.

Durante los meses de calor, las calles, veredas y mercados de todo el país se llenan de camiones y puestos repletos de sandías. La gran oferta local (con zonas productoras clave como San Pedro del Paraná o Altos) hace que sus precios sean muy accesibles para cualquier familia.

Su consumo regular aporta nutrientes clave y antioxidantes que benefician al corazón, los músculos y el sistema inmunitario