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Economía
28 de octubre de 2026 - 01:00

Trabajo doméstico representa 7,6% del empleo en Paraguay, la 2ª en la región

Trabajo doméstico representa 7,6% del empleo en Paraguay, la 2ª en la región
Trabajo doméstico representa 7,6% del empleo en Paraguay, la 2ª en la regiónArchivo, ABC Color

El trabajo doméstico continúa ocupando un lugar relevante dentro del mercado laboral mundial, aunque permanece asociado a elevados niveles de informalidad, menores ingresos y limitada protección social. De acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recogidos por Bloomberg Línea, alrededor de 80 millones de personas de 15 años o más trabajan en el sector doméstico en el mundo, frente a 75,6 millones en 2019. El sector representa aproximadamente el 2,2% del empleo total mundial y el 4,4% del empleo asalariado.

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La informalidad sigue siendo el principal desafío. En 2025; 66,5 millones de trabajadores domésticos se encontraban en empleos informales, equivalentes al 83,1% del total, es decir; 5,1 millones más que en 2019. La brecha también se refleja en los ingresos: en promedio, los trabajadores domésticos perciben el 53,3% del salario mensual medio de los demás asalariados, mientras que entre los informales la proporción baja al 48,7%.

La situación adquiere una dimensión particularmente importante en América Latina y el Caribe (ALC). La región cuenta con aproximadamente 14,6 millones de trabajadores domésticos y concentra el 18,2% del empleo doméstico mundial. Más de tres de cada cuatro trabajadores del sector se encontraban en la informalidad en 2025. En conjunto, el trabajo doméstico representa el 4,7% del empleo total regional y el 7,5% del empleo asalariado.

El sector también presenta una marcada composición femenina. Las mujeres representan el 88,6% de los trabajadores domésticos de ALC. A su vez, el empleo doméstico equivale al 10,1% del empleo total femenino de la región y al 15,2% del empleo asalariado entre las mujeres. Estas cifras muestran que el sector continúa siendo una de las principales vías de inserción laboral femenina, pero también uno de los segmentos con mayores dificultades de formalización y protección.

Trabajo doméstico: alto peso en Paraguay y 95% de informalidad
Trabajo doméstico: alto peso en Paraguay y 95% de informalidad

Dentro de este escenario, Paraguay se encuentra entre los países donde el trabajo doméstico tiene mayor peso relativo dentro del mercado laboral. Datos de la OIT citados por Bloomberg Línea revelan que los trabajadores domésticos representan el 7,6% del empleo total paraguayo, la segunda proporción más alta entre los países de América y el Caribe incluidos en la comparación, solamente por debajo de Trinidad y Tobago, con 8,4%.

La incidencia paraguaya supera a la de varias de las principales economías regionales. En Colombia, el trabajo doméstico representa el 6,9% del empleo total; en Argentina 6,4%; en Brasil 5,6%; en Uruguay 5,2%; en México 4,0% y en Perú 2,1%. De esta manera, el peso relativo del sector en Paraguay se encuentra más de tres veces por encima del registrado en Perú y supera en dos puntos porcentuales al de Brasil.

El principal desafío paraguayo aparece, sin embargo, al analizar la calidad del empleo. Datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que en 2025 Paraguay registró 224.250 trabajadores domésticos, de los cuales 213.140 eran informales. Esto representa una tasa de informalidad del 95,0%, una de las más elevadas entre las distintas categorías ocupacionales del país. En 2022, la tasa había sido incluso ligeramente superior de 95,7%.

La brecha frente al promedio del mercado laboral es significativa. En 2025, la informalidad entre los ocupados no agropecuarios alcanzó 60,1%, más de 1.660.000 de trabajadores informales. Entre los asalariados privados, la tasa fue de 57,2%, mientras que entre los trabajadores por cuenta propia llegó a 77,1%. El 95% registrado en el trabajo doméstico evidencia, por tanto, una concentración de la precariedad laboral muy superior al promedio nacional.

La situación plantea un desafío estructural para Paraguay. La elevada participación del trabajo doméstico dentro del empleo, combinada con una informalidad prácticamente generalizada, limita el acceso de una parte importante de los trabajadores a la seguridad social, jubilación y otros mecanismos de protección laboral. También expone una diferencia importante entre la expansión del empleo y la calidad de los puestos generados.

La OIT plantea avanzar hacia procedimientos de registro más accesibles, una mayor cobertura de protección social, salarios mínimos efectivos y un mejor cumplimiento de la legislación laboral. En el caso paraguayo, el desafío no pasa solamente por reducir la informalidad agregada, sino por intervenir en los sectores donde se encuentra más concentrada. El trabajo doméstico aparece como uno de los principales focos: representa una proporción particularmente alta del empleo regional y, al mismo tiempo, mantiene una tasa de informalidad de 95%, lo que revela una de las principales brechas pendientes del mercado laboral paraguayo.

*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones

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