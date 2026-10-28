Cotización del dólar: Equipo Económico convoca a gremios para analizar impactos

El Equipo Económico Nacional (EEN) convocó a los presidentes de los principales gremios de la producción, el comercio y la logística para participar de la sesión del EEN que se realizará mañana jueves 29 de octubre del corriente año a las 15:00, para analizar la situación del tipo de cambio y su impacto en las cadenas productivas, industriales, de exportación y logística.

La citada reunión tendrá lugar en la oficina del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), edificio de Villa Serrati (Avenida Mariscal López y República Dominicana) a las 15:00, indicaron desde el MEF.

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Fueron convocados para participar de esta reunión:

Ricardo Dos Santos Izaguirre, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCSP)

Héctor Cristaldo, titular de la Unión de Gremios de la Producción (UGP)

Alejandro Dos Santos, presidente de Amasar

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Roberto Frígola, presidente de Caterppa

José Berea, presidente de Capeco

Bernd Gunther, presidente de CAFyM

Alfred Fast, presidente de Fecoprod

Sebastián González Morassi, presidente Capex

Juan Carlos Pettengill, presidente CPC

Raúl Valdez, presidente de Cappro

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Cotización repuntó 20 puntos<i> </i>

La cotización de la divisa estadounidense repuntó en promedio 20 puntos este miércoles en el cambio efectivo, en comparación al cierre del martes último. Con este repunte, el dólar cotizó hoy a G. 5.770 en la compra y G. 5.880 en la venta, en las principales casas de cambio del microcentro. Con esta posición, la divisa estadounidense acumula una depreciación del 16% interanual frente al guaraní, unos G. 1.120 menos por cada dólar.

En lo que respecta al cambio interbancario o mayorista, el valor del billete verde también repuntó levemente y cerró la jornada de este miércoles cotizando a G. 5.868 por dólar.

La cotización aún se encuentra en niveles que no llegaban desde 2019, aunque ha superado las expectativas de los agentes económicos para el escenario actual.