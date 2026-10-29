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Economía
29 de octubre de 2026 - 19:43

Ejecutivo nombra a nuevo miembro titular del BNF tras renuncia de Santiago De Filippis

Imagen ilustrativa: sede del Banco Nacional de Fomento (BNF).
Imagen ilustrativa: sede del Banco Nacional de Fomento (BNF). SILVIO ROJAS

El Gobierno oficializó la designación de Carlos Augusto Ávalos Matiauda como nuevo miembro titular del Directorio del Banco Nacional de Fomento (BNF), en reemplazo de Santiago Jesús De Filippis Céspedes, quien presentó su renuncia al cargo.

Por ABC Color
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El 20 de octubre pasado, el economista Santiago De Filippis presentó su renuncia al directorio del BNF. Según había detallado, su salida se daba tras una decisión “exclusivamente personal”.

Ahora, mediante el Decreto N° 7177, se dispuso el nombramiento de Carlos Augusto Ávalos Matiauda como el nuevo miembro titular del directorio del Banco Nacional para el periodo 2024/2029.

La medida se basa en las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo y en el cumplimiento de las exigencias técnicas fijadas por la Ley. Según establece la normativa legal, la conducción y administración del BNF se encuentra a cargo de un Directorio compuesto por un presidente y cuatro miembros titulares.

Hombre con traje oscuro y corbata marrón sentado en oficina con logo de la AFD en el fondo, mostrando postura relajada.
Imagen de archivo: en 2024, Carlos Ávalos, nuevo miembro del directorio del BNF.

El economista Carlos Ávalos posee una larga trayectoria en el sector financiero, incluyendo el cargo de Gerente General del exbanco Visión. En 2024 había sido designado como miembro del directorio de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).

Lea más: PGN 2027: Policía Nacional prevé comprar 15.000 armas con financiamiento del BNF

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