Ejecutivo nombra a nuevo miembro titular del BNF tras renuncia de Santiago De Filippis

El 20 de octubre pasado, el economista Santiago De Filippis presentó su renuncia al directorio del BNF. Según había detallado, su salida se daba tras una decisión “exclusivamente personal”.

Ahora, mediante el Decreto N° 7177, se dispuso el nombramiento de Carlos Augusto Ávalos Matiauda como el nuevo miembro titular del directorio del Banco Nacional para el periodo 2024/2029.

La medida se basa en las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo y en el cumplimiento de las exigencias técnicas fijadas por la Ley. Según establece la normativa legal, la conducción y administración del BNF se encuentra a cargo de un Directorio compuesto por un presidente y cuatro miembros titulares.

El economista Carlos Ávalos posee una larga trayectoria en el sector financiero, incluyendo el cargo de Gerente General del exbanco Visión. En 2024 había sido designado como miembro del directorio de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).

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