Salud garantiza cobertura integral a familias afectadas en Ayolas

Isaías Fretes visitó este martes la ciudad de Ayolas, acompañado de la primera dama, Leticia Ocampos; el ministro de Defensa, Oscar Luis González; y el titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Arsenio Zárate. También participó el senador Derlis Maidana (ANR – HC), entre otros.

La comitiva recorrió los campamentos para verificar las condiciones en que se encuentran las familias damnificadas y la asistencia que reciben de las distintas instituciones. Asimismo, visitó las zonas anegadas por el desborde del río Paraná.

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Durante el recorrido, Fretes destacó la presencia del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) en las zonas afectadas de Ayolas y señaló que, ante situaciones de esta naturaleza, es prioritario brindar atención a las poblaciones damnificadas.

Recursos humanos y medicación suficientes

El secretario de Estado indicó que actualmente hay cobertura sanitaria en los diferentes puntos donde permanecen las familias evacuadas. Además, aseguró que se continuará brindando asistencia y que el modelo de atención implementado podría replicarse en otras localidades que enfrenten situaciones similares.

Informó que un equipo especializado trabaja desde el inicio de la emergencia y que sus capacidades fueron reforzadas en materia logística para responder a las necesidades de las familias afectadas.

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“Para garantizar el éxito de estas operaciones, se aseguró la disponibilidad de recursos humanos adecuados, medicación suficiente y, sobre todo, una planificación anticipada”, expresó Fretes.

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