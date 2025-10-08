Las obras que el MOPC ejecutará en el arroyo Paso Carreta de Luque

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), dirigido por Claudia Centurión, publicó la convocatoria para ejecutar el proyecto de construcción de protección de márgenes del arroyo Paso Carreta en Luque, correspondiente a su primera etapa.

De acuerdo con los datos de la cartera, la obra beneficiará a unas 50 mil personas y abarcará 1.980 metros de extensión, desde el cruce Ykuakaranday hasta la calle Paso Bogarín, incluyendo la zona cercana al club Mariscal López.

La obra contempla la construcción de canales y muros de contención, así como la instalación de sistemas de drenaje subterráneo en puntos críticos para reducir riesgos de inundación y erosión. Además, se prevé la creación de paseos lineales, áreas verdes y mejoras de plazas con iluminación, bancos, juegos infantiles y mobiliario urbano. También se implementará señalética educativa y campañas de concienciación sobre el cuidado del arroyo y la gestión responsable de residuos.

El arroyo Paso Carreta atraviesa zonas densamente pobladas y presenta problemas de erosión, acumulación de residuos y ocupaciones irregulares. Con esta intervención se busca proteger a los vecinos, garantizar la seguridad urbana y mejorar la calidad del entorno, integrando funcionalidad hidráulica, recuperación ambiental y bienestar comunitario. Esta iniciativa responde a la necesidad histórica de los habitantes de Luque de contar con infraestructura adecuada para la protección de su cauce.

¿Cuánto costará la obra?

La obra tendrá un costo de G. 66.756.498.038 no solo busca mitigar riesgos, sino también mejorar la calidad de vida de la comunidad, ofreciendo un entorno más seguro, atractivo y funcional, con espacios de recreación y esparcimiento, y fomentando la responsabilidad ciudadana en la conservación del arroyo.

Se trata del Llamado MOPC N° 119/2025 con ID 467728. Está prevista una visita técnica el 14 de octubre a las 8:00, y los interesados podrán realizar consultas hasta el 16 de octubre.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el miércoles 22 de octubre de 2025 a las 13:00 en la Mesa de Entrada Única del Edificio Central del MOPC, ubicado en la esquina de Oliva y Alberdi. La apertura de las propuestas se realizará ese mismo día a las 13:30 en el Salón de Actos del tercer piso. Las bases y condiciones completas están disponibles en la web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

La intervención se suma a otras iniciativas en Luque, como la duplicación de Tape Tuja, la duplicación de la Ruta D025 desde la rotonda frente al Aeropuerto Silvio Pettirossi hasta la Ruta PY03, mejoras de escuelas mediante el programa TAPE y la futura obra de acceso y salida rápida de Gran Asunción, fortaleciendo la presencia del Gobierno del Paraguay y mejorando la calidad de vida de sus habitantes.