APP de la ruta PY01: cuál será el primer tramo duplicado y qué dijo el consorcio sobre la financiación

Aunque la titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, anunció que la duplicación de la ruta PY01 ya cuenta con financiación cerrada, el representante del consorcio adjudicado, Paul Sarubbi, señaló que todavía están en la etapa final de las gestiones con BID Invest, banca para el sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La obra, adjudicada a finales del setiembre del 2025 bajo la modalidad de alianza público-privada (APP), requerirá una inversión cercana a los US$ 428 millones.

La titular del MOPC destacó dias pasados que el cierre financiero del proyecto se concretó antes del plazo previsto y, según explicó, el consorcio disponía de un año y medio para completar ese proceso, pero que avanzó más rápido de lo establecido.

Sin embargo, Sarubbi, representante de Rutas del Mercosur, confirmó a ABC que el proceso aún no concluyó. “Estamos en proceso. Conseguimos, por un lado, el equity, que era una obligación poner como empresa privada. Eso ya lo pusimos y ahora estamos en la última etapa para, a través de BID Invest, hacer el cierre financiero de la financiación de toda la obra”, explicó.

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El consorcio Rutas del Mercosur está integrado por la brasileña ALYA Construtora S.A., la argentina SEMISA Infraestructura S.A. y las paraguayas Tecnoedil S.A. Constructora y Construpar S.A. La firma tiene a su cargo la duplicación y el mejoramiento de la ruta PY01, en el tramo comprendido entre Cuatro Mojones y Quiindy.

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US$ 80 millones de capital

Sarubbi precisó que el consorcio ya consiguió los US$ 80 millones previstos como “equity”, es decir, el aporte de capital privado requerido para el proyecto. Al ser consultado sobre el origen de esos recursos, mencionó al Banco Continental y al Santander.

“Eso ya está conseguido”, afirmó. Según añadió, la participación de ambas entidades representa una señal de confianza en este tipo de emprendimientos, tanto por parte de la banca local como de una institución internacional.

En cuanto al financiamiento del resto de la inversión, indicó que BID Invest tendrá un papel principal. “El BID Invest está haciendo un muy buen trabajo”, expresó.

El empresario también destacó la importancia del grado de inversión obtenido por Paraguay y consideró que esa calificación facilita el acceso a recursos del exterior.

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“El grado de inversión abre muchas posibilidades. A través de este estatus que hoy tiene el Paraguay, al mismo BID Invest le es mucho más sencillo conseguir fondos de afuera. Hay fondos de inversión, bancos y estructuradores de afuera que quieren venir a través del BID Invest a meter plata en el Paraguay”, manifestó.

Ruta PY01: Obras preliminares en marcha

Mientras se completa la estructuración financiera, el consorcio ya comenzó los trabajos preliminares en la ruta PY01, que incluyen la puesta a punto de la infraestructura existente y reparaciones del pavimento.

Sarubbi señaló que ya se realizan bacheos en el tramo comprendido entre Cuatro Mojones e Itá, con intervenciones que se extienden hasta la zona de Ytororó. También mencionó reparaciones ejecutadas entre Itá y la zona de Quiindy.

El representante del consorcio adelantó que la duplicación propiamente dicha avanzará durante el próximo año, inicialmente en el tramo comprendido entre Ytororó y Paraguarí.

“Nosotros ya arrancamos. Ya estamos en la etapa previa, que es la de poner a punto la infraestructura. A corto plazo, durante el año que viene, vamos a empezar ya con la duplicación de Ytororó hasta Paraguarí”, indicó.

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Ruta PY10 ya tiene cierre financiero

Durante la entrevista, Sarubbi también destacó que ya se logró el cierre financiero de otro proyecto vial, la ruta PY10, ya se concretó mediante BID Invest. Esta obra se desarrolla bajo un régimen distinto al de la APP de la PY01.

“Lo que sí ya conseguimos en su totalidad con el BID Invest es la financiación de la ruta PY10. Eso ya se hizo, el cierre financiero ya está, ya tenemos”, afirmó.

La ruta PY10, conocida como “Ruta de la Integración”, conectará los departamentos de Guairá, Caazapá y Alto Paraná mediante la pavimentación del tramo San Cristóbal–Paso Yobái. El Lote 1 fue adjudicado al Consorcio Ruta 10, integrado por Concret Mix SA y Tocsa SA, por US$ 59,2 millones; mientras que el Lote 2 quedó a cargo del Consorcio Avanza Ruta 10, conformado por Tecnoedil SA, Ocho A SA y Construpar SA, por US$ 73,1 millones. La inversión total asciende a US$ 132,3 millones.

De esta manera, mientras la financiación de la PY10 ya está cerrada, las gestiones para completar el esquema financiero de la duplicación de la PY01 continúan en su etapa final, según las declaraciones del representante del consorcio.