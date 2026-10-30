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Economía
30 de octubre de 2026 - 17:22

Bajó el desempleo en el tercer trimestre: Estos son los datos que explican el mercado laboral en Paraguay

Feria Abc Empleos
El desempleo y sus números al tercer trimestre del añoHeber Carballo

Datos oficiales del INE revelan que en el tercer trimestre del año se registró un aumento de la ocupación y consecuente baja del desempleo. En esta nota detallamos los sectores donde repuntó la ocupación y cómo fue el desempeño de la subocupación.

Por ABC Color
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El Instituto Nacional de Estadística (INE) dio a conocer este viernes los principales resultados del comportamiento del mercado laboral, a partir de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2026, correspondiente al tercer trimestre.

De acuerdo con los datos del INE, la fuerza de trabajo al tercer trimestre del 2026 está conformada por alrededor de 3.431.456 personas, que representa el 73% de la población de 15 y más años de edad. Respecto al mismo periodo del año 2025, la Tasa de la Fuerza de Trabajo se mantuvo constante y en términos de cantidad absoluta significó un aumento de 41.973 personas aproximadamente.

Tasa de ocupados al tercer trimestre del 2026
Tasa de ocupados al tercer trimestre del 2026

En cuanto a la cantidad de ocupados en el tercer trimestre del año 2026, el reporte del INE revela que fue alrededor de 3.290.206 personas, un 70% de la población de 15 y más años de edad. En comparación al mismo periodo del año anterior, a nivel nacional la tasa de ocupación registró una leve diferencia positiva 0,6 puntos porcentuales, pues pasó de 69,4% a 70,0%. En términos absolutos, representó un aumento de aproximadamente 66.149 personas ocupadas.

De acuerdo con el reporte oficial, el aumento de la población ocupada en alrededor de 66.149 personas, se dio principalmente por el aumento de la mano de obra en el sector terciario, producto del incremento estadísticamente significativo en la actividad de comercio, restaurantes y hoteles, rubro en el que aumentó en 83.289 ocupaciones comparado al mismo periodo del 2025. Dicho segmento abarca el mayor número de trabajadores unas 1.010.782 personas, según el informe.

Las bajas en ocupaciones se vieron principalmente en el sector primario (alrededor de 50 mil ocupaciones menos que el año pasado) y en los servicios.

Lea más: Mercado laboral en Paraguay: Bajó el desempleo y aumentó la subocupación, según el INE

Baja el desempleo y la subocupación

El informe del INE detalla igualmente como la brecha de desempleo y subocupación por insuficiencia de tiempo mostraron reducciones en el tercer trimestre del año.

Por un lado, la subocupación afectó al 4,2% de la fuerza de trabajo que representa unos 143.181 ocupados aproximadamente. Respecto al mismo periodo del año 2025, la subocupación prácticamente se mantuvo en alrededor de 4,2%, pero en términos absolutos la diferencia positiva fue de aproximadamente 5.353 subocupados más por insuficiencia de tiempo de trabajo; pero al comparar con el trimestre anterior, la diferencia fue de 20 mil sub ocupados menos en tres meses.

Por otra parte, en lo relacionado a la tasa de desocupación fue del 4,1% al tercer trimestre del 2026 y afectó a un total de 141.250 personas que buscaron activamente empleo al momento de la encuesta. De este total, cerca de 71.484 son hombres (50,6%) y 69.766 mujeres (49,4%).

Al comparar el mismo periodo del año anterior, se registró una diferencia negativa de 0,8 puntos porcentuales en la tasa de desocupación nacional, pues pasó de 4,9% a 4,1%. Esto se dio principalmente por la reducción, significativa, en la tasa de desocupación femenina en 1,6 puntos porcentuales pasando de 6,3% a 4,7% en un año. En términos absolutos, significó una reducción en la desocupación en alrededor de 24.176 personas.

Lea más: Día del trabajador: Desempleo y subocupación afectan a 309.444 personas en primer trimestre

La suma de la desocupación y subocupación por insuficiencia de tiempo de trabajo es de 284.431 personas. Esta cifra representa el 8,3% de la fuerza de trabajo del tercer trimestre 2026. Comparado con el mismo periodo del 2025, se dio una leve diferencia negativa (8,9% vs. 8,3%). En términos absolutos se observó una diferencia negativa en alrededor de 18.823 personas (303.254 vs. 284.431), lo que revela una leve mejora en el panorama laboral respecto al año pasado.

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