Día del trabajador: Desempleo y subocupación afectan a 309.444 personas en primer trimestre

En la víspera del día del trabajador, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó hoy los datos del mercado laboral correspondiente al primer trimestre del año 2026, y desde el gobierno destacaron que más de 117.000 personas se sumaron al grupo de ocupados en el primer trimestre de 2026 en su comparación anual, aunque mayormente fueron por cuentapropistas.

Al desagregar el reporte que surge de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) del INE se observa que al primer trimestre del año, la cantidad de ocupados en alguna actividad laboral aumentó con respecto a un año atrás. Según los datos, la tasa de ocupados pasó de 66,9% a 68,6% de la fuerza laboral, lo que significa unas 3.204.472 personas que estaban ocupadas en diversas actividades en el primer trimestre del 2026. En términos absolutos el aumento registrado fue de aproximadamente 117.234 personas ocupadas en los últimos 12 meses.

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En cuanto a la fuerza de trabajo o Población Económicamente Activa (PEA) representó unas 3.382.433 personas al periodo señalado.

El aumento de la ocupación, según el informe oficial se dio principalmente por el incremento de la mano de obra en el sector secundario (cerca de 76.272 personas), especialmente en industrias manufactureras.

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Según los datos del INE, la mayor parte de los ocupados por sector económico corresponde al sector terciario donde están empleadas unas 2.141.996 personas. De dicho rubro, la actividad comercial, de restaurantes y hoteles sufrió una baja de 13.000 puestos. En tanto que el sector secundario (industrial y construcciones) ocupa a 639.000 personas y el sector primario a 423.000 trabajadores.

Asalariados vs trabajadores independientes

Por categoría de ocupación, el incremento del número de ocupados se dio principalmente por el aumento en alrededor de 96.897 trabajadores por cuenta propia.

Los asalariados al primer trimestre del año, representaron 1.694.502 trabajadores, de los cuales la mayor parte se desempeña en el sector privado, donde se registró un aumento de 30mil ocupaciones.

El 58,2% de sus trabajadores asalariados percibe menos del salario mínimo legal, y el 15,5% recibe exactamente el mínimo.

Un hecho llamativo en este informe es el aumento en el rubro de trabajo independiente que ocupa en nuestro país a 1.290.199 personas (mayormente cuentapropistas) y es rubro donde hubo mayor incremento de la ocupación se notó en el periodo, con más de 60 mil empleos. También se notó un incremento en el rubro de trabajador familiar no remunerado.

Desocupados y subocupados

Durante el primer trimestre del 2026, las personas clasificadas como desocupadas fueron alrededor de 177.961 personas, de las cuales, cerca de 88.296 fueron hombres (49,6%) y 89.665 mujeres (50,4%).

En relación al mismo periodo del año 2025, se observó que la tasa de desocupación bajó levemente desde 5,5% a 5,3% y que en términos absolutos, esto significa una disminución en alrededor de 1.426 personas desempleadas menos en el lapso de un año.

En lo que respecta a la subocupación por insuficiencia de tiempo, el reporte del INE registró una variación positiva al comparar el primer trimestre del año 2026 con el primer trimestre del año 2025. Así, la tasa de subocupados pasó de 3,1% a 3,9%. En términos absolutos representa a unas 131.483 subocupados al primer trimestre del año, que al comparar con igual periodo del año 2025, se observa un aumento de 28.781 personas en dicha franja.

Del reporte se deduce que el desempleo y la subocupación todavía afecta en conjunto a casi 10% de la Fuerza de trabajo, 309.444 ciudadanos en total.