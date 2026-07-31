Mercado laboral en Paraguay: Bajó el desempleo y aumentó la subocupación, según el INE

Los últimos datos del mercado laboral paraguayo reflejan un desempeño dual: por un lado, el desempleo se redujo del 5% que tenía en el segundo trimestre del 2025 a 4,1% del mismo periodo correspondiente a este año y afectó a unas 139.361 personas, de las cuales, cerca de 68.864 fueron hombres (49,4%) y 70.497 mujeres (50,6%).

Por otro, aumentó la proporción de trabajadores que, aun teniendo empleo, no logran completar la cantidad de horas deseadas, o sea que se encuentra en la franja denominada de subocupados pasando de 3,8% a 4,8% de la fuerza de trabajo y afectó a 163.088 personas, de acuerdo con los resultados publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), basados en la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2026. En cifras, implica 37.464 subocupados más que un año atrás.

Con estos datos, el país cerró el período con una expansión de la fuerza de trabajo, más personas ocupadas y menos desocupados. Aun así, persisten 302.449 personas en situación de desempleo o subocupación, una cifra que matiza el avance.

La principal señal de fragilidad del período justamente radica en el aumento de la subocupación por insuficiencia de tiempo de trabajo, es decir, quienes están ocupados pero trabajan menos horas de las que necesitan o desean y que incluso refleja una realidad de muchos ciudadanos que tienen dos o tres empleos para llegar a fin de mes. En este rubro por ejemplo se destacan las empresas de plataformas de viajes, deliverys y otros.

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Más personas en la fuerza de trabajo

El INE reportó que la tasa de la fuerza de trabajo (personas de 15 años y más que están empleadas o están en búsqueda) alcanzó 72,7% de la población en edad de trabajar a nivel nacional en el segundo trimestre de 2026, equivalente a 3.406.553 personas.

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En la comparación interanual, el indicador subió 1 punto porcentual frente al mismo trimestre de 2025 (71,7%). En términos absolutos, la fuerza laboral se incrementó en 86.346 personas, impulsada principalmente por el ingreso de mujeres: 68.482 del aumento corresponde a población femenina, según el reporte.

La ocupación crece y se concentra en servicios

De acuerdo con los datos oficiales, la mejora más visible se observa en la ocupación. Así, se observa que la tasa de ocupados se ubicó en 69,7% de la población en edad de trabajar, por encima del 68,1% registrado un año antes, un aumento de 1,6 puntos porcentuales.

Esto representa unas 3.267.192 personas ocupadas en el segundo trimestre (incluye a los subocupados). En números absolutos, se incorporaron aproximadamente 114.563 ocupados más que en el mismo período de 2025; de ellos, 77.904 fueron mujeres, y casi 40.000 de ellos subocupados.

El crecimiento del empleo se explicó, sobre todo, por un aumento de la mano de obra en el sector terciario. Según el INE, el avance se concentró en las ramas de “comercio, restaurantes y hoteles” y “servicios comunales, sociales y personales”, lo que sugiere que la dinámica laboral del trimestre estuvo marcada por actividades vinculadas al consumo y los servicios.

En paralelo, también se registró una mejora en el empleo formal urbano y de servicios: los ocupados formales no agropecuarios aumentaron en alrededor de 57.435 personas.

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Para la EPHC, cada trimestre, los encuestadores del INE visitan aproximadamente 5.000 viviendas y se logra entrevistar a cerca de 4.000 viviendas de todo el país, a excepción de Alto Paraguay y Boquerón, que permiten tener resultados trimestrales para total país, área urbana y área rural. La modalidad de entrevista utilizada en este caso es presencial, utilizando tabletas para registrar las respuestas proporcionadas por los hogares.