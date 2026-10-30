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Economía
30 de octubre de 2026 - 18:22

BCP alerta que “Broker Mercosul” opera sin autorización y advierte sobre posible esquema de estafa

Edificio del BCP en un día soleado, rodeado de césped y árboles, sin personas visibles.
Sede del Banco Central del Paraguay (BCP).

La Superintendencia de Valores emitió una advertencia oficial sobre una firma “Broker Mercosul” que ofrece supuestos servicios de inversión a través de internet y canales de mensajería sin contar con el respaldo legal correspondiente.

Por Olga Garay
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En la tarde de este viernes, el Banco Central del Paraguay (BCP), a través de la Superintendencia de Valores (SV), lanzó una advertencia oficial dirigida al público en general.

El comunicado señala que la sociedad denominada “Broker Mercosul” (también conocida como Broker Merco Sul S.A.E. o Broker Mercosul Inversión) no se encuentra inscripta en el Registro Público del Mercado de Valores y Productos ni cuenta con autorización para operar como casa de bolsa.

El organismo regulador detalló que la firma tampoco posee el permiso legal requerido para prestar servicios de intermediación, administración o asesoramiento de inversiones en el país.

Lea más: UGP alerta que caída del dólar golpea la economía real y frena ganancias

Sitios web falsos y licencias inexistentes

De acuerdo con la circular oficial (SV.SG. N.° 019/2026), las operaciones y servicios de inversión son ofrecidos a través de los portales web:

  • bmsmercosul.com
  • live.bmsmercosul.com
  • bmsmercosul.xcbsa.com
  • Canales de contacto mediante la aplicación Telegram

Asimismo, el BCP advirtió que estos sitios web invocan una supuesta licencia de la extinta Comisión Nacional de Valores bajo el N.° 80139959-9, un identificador que carece de validez y no corresponde a ninguna autorización oficial.

Consecuencias legales y modalidad de fraude

La institución recordó que realizar actividades sujetas a autorización sin poseerla, utilizar de forma indebida la denominación “casa de bolsa” y difundir información falsa de manera dolosa pueden constituir hechos punibles, conforme lo estipula el artículo 321 de la Ley N.° 7.572/2025 de “Mercado de Valores y Productos”.

Circular del Banco Central del Paraguay con texto de advertencia sobre Broker Merco Sul S.A.E., sin personas visibles.
El Banco Central del Paraguay emite comunicado sobre la falta de autorización de Broker Merco Sul S.A.E. para operar en el mercado de valores.

Además, las autoridades alertaron sobre el modus operandi detectado en este tipo de esquemas fraudulentos, los cuales suelen caracterizarse por:

  • Mostrar ganancias aparentes y ficticias en plataformas digitales.
  • Exigir pagos o depósitos adicionales, frecuentemente mediante transferencias a cuentas de personas físicas, bajo el pretexto de poder retirar las supuestas utilidades.
  • Prometer rendimientos extraordinarios libres de riesgo, lo cual representa una clara señal de alerta.

Recomendaciones a la ciudadanía

Ante esta situación, el Banco Central insta a la ciudadanía a abstenerse de entregar dinero o datos personales en respuesta a este tipo de ofrecimientos. Se recuerda la importancia de verificar de forma previa la legalidad y habilitación de cualquier entidad en el Registro Público del Mercado de Valores y Productos.

Lea más: Bajó el desempleo en el tercer trimestre: Estos son los datos que explican el mercado laboral en Paraguay

Para aquellas personas que deseen realizar consultas o presentar denuncias sobre ofrecimientos irregulares similares, el BCP habilitó el correo electrónico de contacto: mesiv@bcp.gov.py.

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