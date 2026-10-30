UGP alerta que caída del dólar golpea la economía real y frena ganancias

La Unión de Gremios de la Producción (UGP) mantuvo una reunión clave con el equipo económico del Gobierno y ministros del Poder Ejecutivo para analizar el impacto de la caída sostenida del tipo de cambio. El presidente del sector, Héctor Cristaldo, explicó que no acudieron a solicitar subsidios ni privilegios, sino a manifestar una problemática que golpea fuertemente a la economía real.

En este sentido, señala que esta baja prolongada del dólar durante 16 meses provocó una reducción del 30% en los ingresos de quienes trabajan y producen, un margen imposible de ajustar en poco tiempo. Asimismo, advirtió sobre las consecuencias directas de esta situación: “El ajuste, si se va a hacer, va a venir por lado del empleo y eso va a generar mucho más desempleo”.

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Además, el escenario económico actual rompió con la previsibilidad tradicional del país, ya que los costos operativos se mantienen altos o suben como los combustibles, mientras que los precios de los productos de la canasta básica no bajan. Ante este panorama complejo, se acordó instalar una mesa técnica público-privada para buscar soluciones viables.

Inversiones especulativas: comportamiento no condice con el aumento real, señalan

Uno de los puntos centrales del análisis apunta a la llegada masiva de capitales externos atraídos por la diferencia de tasas de interés, un fenómeno que sobrecarga el mercado con dólares. Según el titular de la UGP, este comportamiento no condice con el aumento real de las exportaciones y genera una distorsión cambiaria difícil de sostener.

Explicó que el mecanismo consiste en que inversores extranjeros traen sus divisas, las cambian a guaraníes para aprovechar tasas atractivas y luego recompran dólares más baratos al retirar sus ganancias.

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Para frenar esta distorsión sin caer en regulaciones extremas, el sector sugiere evaluar los márgenes en el diferencial de tasas entre la moneda local y extranjera. El objetivo es moderar el ingreso masivo de capitales especulativos y proteger el enfoque en la producción y el empleo genuino.

Caída del valor del dólar pulveriza las ganancias, según UGP

Para Cristaldo, la paradoja actual radica en que, aunque existan mayores volúmenes de exportación, la caída del valor del dólar pulveriza las ganancias frente a costos fijos que continúan tasados en guaraníes.

“Si vos vendías 1 millón de guaraníes, hoy estás vendiendo por valor de 700.000 y tu costo sigue siendo 700″, precisó.

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Desde el gremio aclararon que no se exige una intervención directa del Banco Central para fijar precios artificiales, sino que se respetan las políticas monetarias vigentes. La prioridad es que los técnicos de ambas partes analicen a fondo las variables del mercado cambiario.

Las mesas de trabajo conjuntas continuarán la próxima semana para armonizar las distintas visiones económicas y evaluar posibles medidas de amortiguación. Una vez finalizada esta etapa técnica, se programará un nuevo encuentro con los ministros para definir los pasos a seguir.