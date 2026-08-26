Tras denuncia de productores, incautan 187 cerdos vivos ingresados de contrabando

El procedimiento se realizó ayer sobre la ruta PY02, a la altura del exkilómetro 7,5, luego de las denuncias formuladas por la Asociación Paraguaya de Productores de Cerdos (APPC).

El comisario principal Francisco Escobar dijo que, según las primeras informaciones, los animales habrían ingresado al país por Salto del Guairá (Canindeyú). El supuesto destino del cargamento sería la zona del exkilómetro 10 de Ciudad del Este, donde los animales serían faenados.

Durante el procedimiento, los intervinientes verificaron un camión Scania de color verde, con acoplado de tres ejes. El conductor presentó solo una factura por la compra de 7.000 kilos de cerdos vivos, pero no contaba con el documento de Guía de Traslado.

Funcionarios de la DNIT y Senacsa acompañaron la inspección y constataron además que los animales no cumplían con las condiciones de identificación exigidas.

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Productores alertaron sobre ingreso irregular

El procedimiento se concretó luego de los reclamos de productores porcinos, quienes denunciaron el ingreso irregular de animales desde el Brasil. Según las autoridades, este tipo de práctica genera millonarias pérdidas para el sector.

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Los 187 cerdos fueron trasladados al Frigorífico Itabo, en Santa Fe del Paraná, donde se realizará el rifle sanitario. El camión y su acoplado, en tanto, quedaron depositados a disposición de la DNIT.

El fiscal Israel Villalba, de la Unidad Nº 02 Especializada en Anticontrabando y Propiedad Intelectual, fue informado del procedimiento y ordenó la detención del conductor Adrián Recalde Garrido (38), y su acompañante Plutarco Fleitas.

El perjuicio económico estimado asciende a unos G. 450 millones por el camión y G. 120 millones por los animales.