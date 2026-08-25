Ante Fiscalía y DNIT, denuncian contrabando de cerdos y advierten llegada de carne a supermercados

Desde hace meses, productores porcinos vienen alertando sobre el ingreso de contrabando de animales vivos, carne porcina y productos derivados provenientes de Brasil, según informó la Asociación Paraguaya de Productores de Cerdos (APPC).

En ese sentido, el gremio formuló una denuncia ante el Ministerio Público por el presunto delito de contrabando contra personas innominadas, ante hechos e indicios relacionados con el supuesto ingreso clandestino al territorio nacional de cerdos, así como su posterior transporte, acopio, distribución y comercialización.

Asimismo, la asociación hizo llegar a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) su inquietud ante el ingreso ilegal de mercaderías, debido a que no se constataría documentación que acredite su legítima procedencia.

Determinar sitio de ingreso del contrabando

Según el documento presentado por la APPC a la Fiscalía, el ingreso de las cargas se produciría principalmente por las fronteras con Brasil, en los departamentos de Amambay, Canindeyú y Alto Paraná.

“Amerita determinar cómo las mismas atraviesan los controles de la DNIT ubicados en la Aduana del Puente de la Amistad, Km 30 de Minga Guazú, Km 60, distrito de Yguazú, Control DNIT Cruce Yby Yaú y Control DNIT Cruce Carolina, distrito de Katueté, así como otros puntos sensibles identificados por la institución dentro de su esquema de prevención y combate al contrabando”, detalla el documento.

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Contrabando de carne de cerdo en supermercados

Robert Bento, presidente de la APPC, explicó a ABC que la situación ya estaría “repercutiendo” en los puntos de comercialización, especialmente en el interior del país.

Consultado sobre si actualmente se estarían vendiendo en las góndolas de los supermercados productos de dudosa procedencia, destacó que sí, especialmente en el interior del país y en las cabeceras departamentales.

Reiteró que la situación “es caótica” para los pequeños y medianos productores, porque aseguró que el mercado, las carnicerías del interior y las cabeceras departamentales “están abarrotados de carne a muy bajo costo, fuera de un precio razonable para los productores”.

“Los frigoríficos nos están ofertando a G. 8.750 el kilo vivo y en algunos supermercados se está vendiendo a G. 6.000 el kilo”, agregó.

“No están pudiendo vender la carne de cerdo”

Bento sostuvo que las carnicerías del interior y los intermediarios que habitualmente adquirían carne de los productores, con control de sanitación y trazabilidad, hoy no están pudiendo vender la carne porque el valor está “por el suelo”, debido, según aseguró, a la distorsión de precios que surge en el mercado.

Piden controles e investigación

Desde el gremio esperan que el actuar de las autoridades sea transparente. Por eso, solicitan al Ministerio Público que requiera a la DNIT, vía informe, su manual de operaciones, fiscalizaciones y controles realizados en los diferentes puntos, además del circuito cerrado y las grabaciones de los últimos seis meses.

Bento explicó que cada ente tiene una función administrativa. “La DNIT debe instruir un sumario y la Fiscalía, además de asignar fiscales especializados, debe formar la carpeta fiscal, que sería el segundo paso” precisó.

Productores “piensan en dejar el rubro”

El presidente de la APPC contó que los más afectados por esta problemática son los pequeños y medianos productores, que poseen unidades familiares con dos o tres personas dependientes para la faena y que incluso algunos “están pensando” en abandonar el rubro.

Bento recordó que el sector ya había alertado a distintas autoridades sobre la situación. Incluso formaron una mesa de diálogo con distintos entes del Estado, pero lamentó que lo establecido en ellas no fue “plasmado en la realidad”.

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Preocupación por el crecimiento exportador

La situación cobra especial importancia dado que Paraguay registra un crecimiento importante en sus exportaciones de carne porcina, con cerca de 16 mercados habilitados.

En ese sentido, Daniel Burt, gerente general de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC), manifestó también su preocupación y señaló que Paraguay debe tomar “con seriedad” la situación, dado que se está consolidando como un proveedor de proteína animal en el mundo.