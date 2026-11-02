Reclaman la reparación urgente de la ruta PY19 ante su avanzado deterioro

Los tramos correspondientes a los distritos de Villa Oliva y Alberdi, donde proliferan profundos baches y enormes cráteres que representan un peligro para los conductores, preocupan a los pobladores de Ñeembucú.

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El estado de la carretera es particularmente preocupante en los sectores que unen Villa Oliva con Alberdi y esta localidad con Villeta.

Incluso en el acceso mismo a Villa Oliva se observan numerosos baches que dificultan la circulación vehicular y ponen en riesgo la seguridad de quienes utilizan diariamente esta importante vía de comunicación.

La situación genera cuestionamientos debido a que el Consorcio Vial Central, integrado por DC Ingeniería SA, Vialtec SA, T.R. Construcciones SA e Iniciativas Constructivas SA, es el encargado de ejecutar los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de la ruta.

Sin embargo, pese a que las intervenciones comenzaron hace aproximadamente un año y ocho meses (en marzo de 2025), las condiciones actuales de la carretera evidencian que los resultados no responden a las expectativas de los usuarios.

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De acuerdo con las condiciones contractuales, el plazo de ejecución era de 18 meses, distribuidos en 12 meses para los trabajos de rehabilitación y seis meses para mantenimiento. El monto del contrato asciende a G. 101.998.023.817.

Concejales piden informes

Ante esta situación, la Junta Departamental de Ñeembucú solicitó un informe al MOPC para conocer los trabajos ejecutados por la empresa, el avance de las intervenciones y las condiciones en que se está cumpliendo el contrato.

Los legisladores departamentales buscan aclarar por qué, pese al millonario presupuesto y al tiempo transcurrido, persisten sectores en condiciones deplorables.

Los concejales departamentales Jaime Recalde (ANR), Alberto Damián Ghiringhelli (PLRA) e Ismael Almeida (ANR) ya habían manifestado públicamente su preocupación por el pésimo estado de la ruta PY19, especialmente en el tramo que une Alberdi con Villeta, considerado estratégico para la comunicación y el desarrollo económico de Ñeembucú.

Una vía de comunicación estratégica entre Ñeembucú y Central

La PY19 constituye un corredor fundamental para el traslado de personas, productos agrícolas, mercaderías y servicios entre Ñeembucú y el departamento Central.

Su deterioro no solo compromete la seguridad vial, sino que también perjudica la actividad económica, el transporte y la conectividad de las comunidades.

Intentamos contactar con el ingeniero Fernando Martínez, responsable del Consorcio Vial Central, para conocer su versión sobre los trabajos realizados y responder a los cuestionamientos planteados, pero no respondió nuestros mensajes ni nuestras llamadas telefónicas.