Carlos Carvallo anuncia que puso su renuncia a disposición en el BCP tras la crisis por ueno bank

El presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, anunció durante una conferencia de prensa esta mañana en la sede de la banca matriz que ha puesto su renuncia a disposición de la titularidad del ente monetario. La decisión se da en medio de fuertes cuestionamientos y una severa crisis provocada por el proceso de resolución de ueno bank.

Carvallo explicó que su dimisión ya fue comunicada formalmente, argumentando que dar un paso al costado representa una contribución para tranquilizar los ánimos y proteger el rol técnico del BCP frente a las discusiones político-mediáticas. Según expresó el titular del BCP, “mi renuncia está firmada más que nunca” de antemano, debido a que la institución requiere serenidad para realizar sus labores sin interferencias de ruidos políticos.

Sin embargo, Carvallo señaló que los hechos comunicados sobre la resolución de ueno bank exigieron su continuidad temporal para garantizar la estabilidad de los procesos en curso. En ese sentido, afirmó que la evaluación sobre si su participación aún es requerida para culminar dichos trámites será discutida con sus colegas del directorio, a quienes calificó como personas de larga trayectoria.

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Cuestionamientos por conflicto de intereses y lazos con el Holding Ueno

El caso ueno bank ha puesto bajo escrutinio la objetividad de la banca matriz bajo la conducción de Carvallo, quien ejerce la presidencia del BCP desde agosto de 2023. Anteriormente, Carvallo se desempeñó precisamente como presidente de la entonces Financiera Ueno (actualmente ueno bank) entre junio de 2021 y julio de 2023.

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La controversia salpica de igual manera al Poder Ejecutivo, ya que el presidente de la República, Santiago Peña, ha mantenido vínculos financieros directos con el Holding Ueno, donde figuró como accionista hasta marzo de 2025.

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La mencionada entidad bancaria experimentó un vertiginoso ascenso en el sistema financiero nacional, logrando captar masivamente fondos públicos y recursos del Instituto de Previsión Social (IPS)