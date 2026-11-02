Conflicto Ueno -BCP: Urgen medidas correctivas y comunicación clara para preservar confianza, advierte economista

El vicepresidente Pedro Alliana expresó su preocupación por el conflicto financiero relacionado con el caso ueno y su impacto en el sistema, considerando los recursos que hoy maneja dicha entidad , tanto de los ahorristas, los jubilados y del Estado mismo. Alliana condicionó su postulación presidencial a la resolución de estos conflictos y afirmó que es necesario dar tranquilidad tanto a los ahorristas como a los asegurados del IPS, por lo que se aguarda por soluciones acordes y oportunas al tema.

El economista Rodrigo Ibarrola, investigador del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep) reflexionó sobre el impacto de las declaraciones del vicepresidente y advirtió que esta situación es adversa en lo referente a la confianza tanto para la entidad bancaria ueno, como para el Banco Central. Dijo que ante este escenario, es crucial que el regulador actúe rápido y que comunique las acciones de manera clara y transparente.

Los cuestionamientos al BCP siguen escalando, y se intensificó desde que se dio a conocer las respuestas del regulador a un pedido de informe del Congreso, donde se le pedía explicaciones sobre temas relacionados a operaciones de ueno bank sobre préstamos a empresas vinculadas, rápido ascenso en el sistema y concentración de fondos públicos, entre otros temas. Se cuestiona la objetividad de la banca matriz que tiene como presidente justamente a Carlos Carvallo desde agosto del 2023, quien ocupó el cargo de presidente de la entonces Financiera Ueno (actualmente ueno bank) entre junio de 2021 y julio de 2023. Además, el presidente Santiago Peña ha mantenido vínculos con el Hollding Ueno, donde fue accionista hasta marzo del 2025.

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“Es una mala señal”

Ibarrola detalló que estas declaraciones de Pedro Alliana puede sumar tensión tanto para la entidad bancaria como para el BCP, primero, porque puede generar luego ya más desconfianza hacia la entidad de la que ya se siente en el sistema, lo que puede llevar a clientes migrar hacia otras percibidas como más seguras.

Esto además puede generar que el fondeo le cueste más caro a la entidad y a la vez comprometer su liquidez.

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En cuanto a cómo afectaría al regulador, el economista opinó que el hecho de que el cuestionamiento venga desde el propio oficialismo, pone en duda la gobernanza y la independencia del regulador a los ojos de inversiones y calificadoras.

El economista insistió en la necesidad de una comunicación clara de las actuaciones del Banco Central, más aún en un ambiente de desconfianza. “Que lo comuniquen y que se note que se hace algo. Y tiene que ser rápido”, afirmó.

No obstante, añadió que si se revela deficiencias en la supervisión, resolver la situación del banco no resuelve automáticamente el problema de confianza en el regulador.

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¿Cómo afecta la falta de respuestas contundentes ante conflictos en el sistema?

En relación a las limitadas respuestas que brindó el BCP a los requerimientos del Congreso, el economista mencionó que afecta la confianza en la supervisión bancaria. Indicó que los inversores y depositantes necesitan saber que las reglas se aplican consistentemente, independientemente del tamaño de una entidad o de sus relaciones empresariales y políticas.

“Cuando surgen documentos internos que cuestionan operaciones, solvencia o procedimientos de supervisión, y las respuestas públicas no permiten comprender suficientemente cómo fueron abordadas esas observaciones, se genera incertidumbre sobre los controles”, advirtió Ibarrola.

Agregó que también está en juego el riesgo reputacional para las demás entidades del sistema, ya que la percepción puede contagiar incluso a instituciones que si cumplen con las exigencias. “La confianza bancaria depende de que las mismas exigencias se apliquen de manera uniforme”, afirmó.

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Consecuencias fiscales y reputacional

Detalló sobre las consecuencias fiscales, ya que está de por medio una alta participación de fondos públicos y previsionales en pocas entidades, situación que obliga a examinar las exposiciones de esas instituciones, sobre todo si tienen relevancia sistémica.

En cuanto ala reputación del propio BCP, explicó que la credibilidad es un activo institucional fundamental para el regulador y que en ese sentido, las respuestas institucionales que ofrezcan deberían ser suficientes y sus actuaciones oportunas, y la comunicación lo más clara posible.

En cuanto a la calificación soberana, indicó que no hay mucha evidencia de que las controversias de Ueno hayan afectado la nota de Paraguay. “Por ahora, un riesgo institucional y reputacional que debe gestionarse, no un efecto demostrado sobre el grado de inversión”, insistió.

BCP se mantiene en silencio

En medio de estos cuestionamientos y las advertencias del vicepresidente Alliana sobre dicho conflicto, autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP) se han mantenido en silencio como ya es habitual desde hace un tiempo. Nuestro diario ha remitido consultas referente al tema a la oficina de prensa como al propio presidente de la institución, Carlos Carvallo pero sin retorno por el momento.