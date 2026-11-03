Caso Ueno Bank: ordenan embargo a directivos y empresas accionistas

El Juzgado en lo Civil y Comercial del Octavo Turno decretó el embargo preventivo, libre de contracautela, sobre los bienes y cuentas de las firmas controlantes y los principales directivos de Ueno Bank SA. La medida fue promovida por el Banco Central del Paraguay (BCP) para evitar que los posibles responsables vendan o transfieran su patrimonio y dejen sin efecto el resultado de las acciones administrativas.

La resolución judicial afecta de manera directa a la estructura corporativa del grupo y a sus autoridades individuales. Entre las personas jurídicas embargadas se encuentran las sociedades U Paraguay S.A., U Holdings S.A.R.L. y Grupo Vázquez S.A.E., firmas que integran la cadena accionaria de la entidad bancaria.

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En relación con las personas físicas, la orden judicial recae sobre el beneficiario final y vicepresidente primero del banco, Federico Miguel Vázquez Villasanti, el presidente Juan Manuel Gustale y la vicepresidenta segunda Diana Leticia Mongelós González.

La traba de embargo también abarca a los directores titulares Carlos Francisco Impagliatelli Bareiro, Waldo Emilio Roberto, Alejandro Gómez Abente y Diego Fernando Duarte Schussmuller.

Los montos y las razones del fallo

El embargo se dispuso hasta cubrir la suma de 70.000.000 de dólares americanos y 1.621.853.458.972 guaraníes, sumando además de forma provisoria 58.639.000.000 de guaraníes en concepto de gastos judiciales.

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La acción se enmarca en la resolución de Ueno Bank dictada por el Banco Central del Paraguay (BCP) tras detectar una caída en su índice de solvencia. Según el documento, las inspecciones técnicas identificaron deficiencias en la gestión de crédito y obligaron a realizar ajustes de previsiones por más de 1,6 billones de guaraníes, lo que redujo el nivel de solvencia al 5,56 %, cifra muy por debajo del mínimo exigido por ley.

A este déficit se sumó la comunicación del propio banco manifestando su imposibilidad de reponer un encaje legal de 70 millones de dólares.

En la nota del 2 de noviembre dictada por el Banco Central del Paraguay (BCP), en el que se dispuso el procedimineto de resolución de Ueno Bank sostiene que:

“Como resultado de la revisión de muestra de deudores seleccionada, se identificaron debilidades significativas en la gestión de riesgo de crédito de Ueno Bank S.A., particularmente en el otorgamiento de financiamientos de magnitud elevada frente a la capacidad económica, financiera y patrimonial demostrada por los clientes. Asimismo, se observó una elevada dependencia de los resultados futuros de proyectos de inversión, cuyas fuentes de financiamiento, proyecciones y capacidad de generación de recursos no fueron suficientes sustentadas”.

“Por otra parte, se identificaron deficiencias en la evaluación de fuentes de repago, inconsistencias en la información financiera utilizada para sustentar operaciones y limitaciones en el seguimiento de los financiamientos otorgados. A ellos se agregan relaciones societarias, económicas y financieras con empresas vinculadas a la entidad, que en determinados casos constituyen relevantes para la aplicación de disposiciones prudenciales correspondientes”, sostiene

Resguardo para los depositantes

Desde el BCP explicaron en conferencia de prensa que esta demanda civil busca sumar los bienes embargados al conjunto de activos de la entidad.

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De esta manera, el ente regulador busca incrementar los recursos disponibles en el esquema de transferencia de activos y pasivos para dar cobertura a la totalidad de los ahorros garantizados y no garantizados de la ciudadanía.