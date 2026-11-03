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Economía
03 de noviembre de 2026 - 01:00

Los empleados públicos ganan casi G. 2.400.000/mes más que privados

Los empleados públicos ganan casi G. 2.400.000/mes más que privados
Los empleados públicos ganan casi G. 2.400.000/mes más que privadosArchivo, ABC Color

Los empleados y obreros públicos continúan con los ingresos mensuales más elevados entre las principales categorías ocupacionales de Paraguay. Al tercer trimestre de 2026, su ingreso promedio alcanzó G. 5.264.300, cifra ampliamente superior a los G. 3.563.000 percibidos por los empleados y obreros privados, los G. 3.269.500 de los trabajadores independientes y los G. 1.783.600 correspondientes al trabajo doméstico.

Por ABC Color
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De acuerdo con datos de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) del Instituto Nacional de Estadística (INE), el ingreso promedio de la población ocupada fue de G. 3.505.900 mensuales en 2026. De esta forma, el promedio de los empleados públicos superó en G. 1.758.400 al ingreso general, una diferencia de 50,2%.

La brecha también resulta significativa frente al sector privado. Los empleados públicos percibieron, en promedio, G. 1.701.300 más por mes que los empleados y obreros privados. Esto representa un ingreso 47,7% superior.

Frente a los trabajadores independientes, la diferencia alcanzó G. 1.994.800 mensuales. En términos relativos, los empleados públicos percibieron 61,0% más. La distancia más amplia se registró frente al trabajo doméstico: la diferencia fue de G. 3.480.700 mensuales. En este caso, el ingreso promedio de los empleados públicos fue 195,2% superior, equivalente a casi tres veces el correspondiente al trabajo doméstico.

Las diferencias ya eran importantes en 2017. En aquel año, los empleados públicos percibían un promedio mensual de G. 3.594.300 frente a G. 2.321.000 de los empleados privados, G. 2.065.700 de los trabajadores independientes y G. 1.277.500 de los trabajadores domésticos.

Ingresos laborales: el empleo público lidera en Paraguay
Ingresos laborales: el empleo público lidera en Paraguay

Entre el tercer trimestre de 2017 y 2026, el ingreso promedio de los empleados públicos aumentó G. 1.670.000, equivalente a 46,5%. En el sector privado, el incremento fue de G. 1.242.000, con una expansión de 53,5%. Aunque el ingreso privado creció a un ritmo superior, la diferencia respecto al sector público continuó siendo elevada en 2026.

Los trabajadores independientes registraron el mayor crecimiento relativo entre las categorías analizadas. Su ingreso promedio pasó de G. 2.065.700 a G. 3.269.500, lo que representa un aumento de G. 1.203.800 o 58,3%. Sin embargo, pese a esta expansión, su ingreso permaneció G. 1.994.800 por debajo del promedio correspondiente a los empleados públicos.

En el trabajo doméstico, el ingreso mensual aumentó de G. 1.277.500 en 2017 a G. 1.783.600 en 2026. La diferencia fue de G. 506.100, equivalente a un crecimiento de 39,6%, el menor entre las categorías consideradas.

Las diferencias también aparecen al separar los ingresos por género. En el sector público, los hombres percibieron un promedio de G. 5.747.100 mensuales en 2026, frente a G. 4.881.600 de las mujeres. La brecha fue de G. 865.500, equivalente a un ingreso masculino 17,7% superior.

En el sector privado, en cambio, los ingresos resultaron mucho más próximos: G. 3.579.700 para los hombres y G. 3.526.200 para las mujeres. La diferencia fue de G. 53.500 mensuales, equivalente a 1,5%.

Entre los trabajadores independientes, los hombres registraron un ingreso promedio de G. 4.078.800 y las mujeres de G. 2.140.900 con una diferencia de G. 1.937.900. Esto implica que el ingreso masculino fue 90,5% superior al femenino dentro de esta categoría. En el trabajo doméstico, los ingresos alcanzaron G. 2.429.200 para los hombres y G. 1.745.800 para las mujeres. La diferencia fue de G. 683.400, equivalente a 39,1%.

Los datos oficiales muestran que, pese al mayor crecimiento relativo observado en algunas categorías entre 2017 y 2026, el empleo público mantiene una ventaja considerable en términos de ingresos mensuales. En 2026 y tal como se mencionaba, un empleado público percibía, en promedio, G. 1.701.300 más que un trabajador privado, G. 1.994.800 más que un independiente y G. 3.480.700 más que un trabajador doméstico.

*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones

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