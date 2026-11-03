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Economía
03 de noviembre de 2026 - 17:28

Ueno bank: Liana Caballero asume presidencia interina del BCP tras renuncia de Carvallo

directorio BCP
Liana Caballero asume la presidencia interina, tras renuncia de Carlos Carvallo

Tras la dimisión del titular del Banco Central del Paraguay (BCP), el Directorio acordó por unanimidad que Liana Caballero lidere temporalmente la institución monetaria. La salida de Carvallo se dio en medio del proceso de resolución de Ueno Bank

Por ABC Color
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La economista Liana Caballero, actual miembro del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), fue designada para asumir la presidencia interina de la banca matriz mientras el Poder Ejecutivo defina a quien ocupará el cargo de manera definitiva. La decisión fue confirmada en conferencia de prensa tras la renuncia presentada ante la Cámara de Senadores por el hasta entonces presidente de la entidad, Carlos Carvallo.

Designación por unanimidad y quórum mínimo

Conferencia de prensa del Banco Central del Paraguay sobre Ueno Bank. 03/11/26. Para investigaciones.
Conferencia de prensa del Banco Central del Paraguay sobre Ueno Bank. 03/11/26. Para investigaciones.

A pesar de la reciente renuncia de otra integrante del cúpula del banco, Carmen Marín, el Directorio del BCP mantiene el quórum mínimo legal para sesionar válidamente con sus tres miembros restantes: Marco Aurelio González, Miguel Mora y Liana Caballero.

Según detalló el director Marco Aurelio González: “Podemos sesionar válidamente y todavía no sesionamos, no adoptamos la decisión, pero entre los tres, por unanimidad, le pedimos a la doctora Liana Caballero que asuma la presidencia interina de la institución”.

Lea más: Titular del BCP presenta su renuncia en medio de proceso de resolución en Ueno Bank

“Estoy acá para sacar a esta institución de la tormenta”

Con una trayectoria de 19 años como funcionaria de carrera en el BCP, Caballero remarcó que se encuentra plenamente capacitada para afrontar el desafío institucional. “Pasé por muchos procesos y estoy acá para sacar a esta institución de la tormenta, recuperar la institucionalidad y el buen nombre de todos mis compañeros”, afirmó la nueva presidenta interina.

Asimismo, Caballero enfatizó que el Directorio se mantiene con las puertas abiertas para encontrar la mejor y más rápida salida para los ahorristas. También confirmó que la banca matriz ha estado acompañando de cerca a la Fiscalía para presentar las denuncias y remitir los documentos exigidos por ley.

Lea más: Carlos Carvallo afirma que puso su renuncia a disposición en el BCP tras la crisis por Ueno bank

El trasfondo de la renuncia de Carvallo

La dimisión de Carlos Carvallo se produjo a raíz del procedimiento de resolución iniciado en Ueno Bank, luego de constatarse una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del 50% del mínimo requerido, derivada de ajustes realizados en sus estados financieros durante el proceso de regularización.

Carvallo se había desempeñado como presidente de Financiera Ueno hasta marzo de 2023, asumiendo la titularidad del BCP en agosto de ese mismo año. Durante su etapa en el sector privado, la citada entidad logró en tiempo récord su migración a banco y la adquisición de Visión Banco

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