Ueno bank: Liana Caballero asume presidencia interina del BCP tras renuncia de Carvallo

La economista Liana Caballero, actual miembro del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), fue designada para asumir la presidencia interina de la banca matriz mientras el Poder Ejecutivo defina a quien ocupará el cargo de manera definitiva. La decisión fue confirmada en conferencia de prensa tras la renuncia presentada ante la Cámara de Senadores por el hasta entonces presidente de la entidad, Carlos Carvallo.

Designación por unanimidad y quórum mínimo

A pesar de la reciente renuncia de otra integrante del cúpula del banco, Carmen Marín, el Directorio del BCP mantiene el quórum mínimo legal para sesionar válidamente con sus tres miembros restantes: Marco Aurelio González, Miguel Mora y Liana Caballero.

Según detalló el director Marco Aurelio González: “Podemos sesionar válidamente y todavía no sesionamos, no adoptamos la decisión, pero entre los tres, por unanimidad, le pedimos a la doctora Liana Caballero que asuma la presidencia interina de la institución”.

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“Estoy acá para sacar a esta institución de la tormenta”

Con una trayectoria de 19 años como funcionaria de carrera en el BCP, Caballero remarcó que se encuentra plenamente capacitada para afrontar el desafío institucional. “Pasé por muchos procesos y estoy acá para sacar a esta institución de la tormenta, recuperar la institucionalidad y el buen nombre de todos mis compañeros”, afirmó la nueva presidenta interina.

Asimismo, Caballero enfatizó que el Directorio se mantiene con las puertas abiertas para encontrar la mejor y más rápida salida para los ahorristas. También confirmó que la banca matriz ha estado acompañando de cerca a la Fiscalía para presentar las denuncias y remitir los documentos exigidos por ley.

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El trasfondo de la renuncia de Carvallo

La dimisión de Carlos Carvallo se produjo a raíz del procedimiento de resolución iniciado en Ueno Bank, luego de constatarse una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del 50% del mínimo requerido, derivada de ajustes realizados en sus estados financieros durante el proceso de regularización.

Carvallo se había desempeñado como presidente de Financiera Ueno hasta marzo de 2023, asumiendo la titularidad del BCP en agosto de ese mismo año. Durante su etapa en el sector privado, la citada entidad logró en tiempo récord su migración a banco y la adquisición de Visión Banco