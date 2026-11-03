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Economía
03 de noviembre de 2026 - 19:14

Ybycuí: reparan de manera provisoria puente colapsado en Boquerón

El puente San José cedió en Ybycuí debido a las fuertes lluvias, dejando aislado a la comunidad de Boquerón.
El puente San José cedió en Ybycuí debido a las fuertes lluvias, dejando aislado a la comunidad de Boquerón.Emilce Ramírez

YBYCUÍ. Con arena colocada de manera provisoria, se puede cruzar el puente San José, pero los vecinos temen que una lluvia arrastre todo y queden aislados.

Por Emilce Ramírez
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Pobladores de la compañía San José Boquerón del distrito de Ybycuí, departamento de Paraguarí, reclamaron la intervención urgente de las autoridades municipales tras el colapso del puente San José, ubicado en la compañía Boquerón, a unos 8 kilómetros de la ciudad.

La pasarela se encuentra sobre la calle principal que une a las compañías Cañada, Cerro Achón, Cerro Carape, Costa Cordillera y Apyragua. Tras las últimas lluvias, la estructura cedió y la zona quedó aislada.

Actualmente, la cabecera del puente, que cedió tras las intensas precipitaciones, fue cubierta de manera informal con arena, lo que permite el paso, aunque con mucha precaución.

Con arena colocada de manera informal, los vecinos logran cruzar el puente colapsado, que requiere atención urgente del municipio de Ybycuí.
Con arena colocada de manera informal, los vecinos logran cruzar el puente colapsado, que requiere atención urgente de la Municipalidad de Ybycuí.

Sin embargo, los lugareños advirtieron que se trata de una solución precaria y temen que, con cualquier lluvia, el agua arrastre nuevamente el material y la comunidad vuelva a quedar incomunicada.

Lea más: Promesas de asfaltado de Quiindy-Ybycuí y Borja-Mbuyapey siguen sin concretarse

La lugareña Verónica Ledezma relató que el puente, construido durante la administración anterior de María del Carmen Benítez, venía sufriendo grietas desde hace tiempo. Según explicó, la cabecera se iba desmoronando poco a poco, hasta que con las últimas lluvias terminó colapsando.

Caminos y puentes en mal estado

Los vecinos señalaron que el problema no se limita a la estructura del puente. También urge realizar el mantenimiento de la mayoría de los puentes de la zona rural, que se encuentran en pésimas condiciones, son muy angostos y carecen de barandas de seguridad.

Pobladores de la compañía Boquerón soporta el mal estado del camino rural en Ybycuí.
Pobladores de la compañía Boquerón soportan el mal estado del camino rural en Ybycuí.

A esta situación se suma el pésimo estado de los caminos rurales, que requieren obras de canalización y carga de ripio para que el acceso a las comunidades de la zona de Boquerón sea transitable.

Lea más: Ybycuí: arreglan a pulso un camino ante la falta de ayuda municipal

Traspaso de responsabilidades

Consultada sobre la problemática, la intendenta saliente, María Cristina Servín, había adelantado que los problemas de caminos y puentes deberán ser asumidos por el nuevo jefe comunal, Tomás Fidelino “Ever” Rivas (Fuerza Republicana-ANR).

El puente de San José Boquerón colapsó tras las últimas lluvias y dejó aisladas a las compañías de Ybycuí.
El puente de San José Boquerón colapsó tras las últimas lluvias y dejó aisladas a varias compañías de Ybycuí.

Hasta el momento, nadie se hizo cargo de la reparación definitiva del puente, mientras los pobladores conviven con el temor de volver a quedar aislados ante cualquier lluvia.

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