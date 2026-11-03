Ybycuí: reparan de manera provisoria puente colapsado en Boquerón

Pobladores de la compañía San José Boquerón del distrito de Ybycuí, departamento de Paraguarí, reclamaron la intervención urgente de las autoridades municipales tras el colapso del puente San José, ubicado en la compañía Boquerón, a unos 8 kilómetros de la ciudad.

La pasarela se encuentra sobre la calle principal que une a las compañías Cañada, Cerro Achón, Cerro Carape, Costa Cordillera y Apyragua. Tras las últimas lluvias, la estructura cedió y la zona quedó aislada.

Actualmente, la cabecera del puente, que cedió tras las intensas precipitaciones, fue cubierta de manera informal con arena, lo que permite el paso, aunque con mucha precaución.

Sin embargo, los lugareños advirtieron que se trata de una solución precaria y temen que, con cualquier lluvia, el agua arrastre nuevamente el material y la comunidad vuelva a quedar incomunicada.

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La lugareña Verónica Ledezma relató que el puente, construido durante la administración anterior de María del Carmen Benítez, venía sufriendo grietas desde hace tiempo. Según explicó, la cabecera se iba desmoronando poco a poco, hasta que con las últimas lluvias terminó colapsando.

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Caminos y puentes en mal estado

Los vecinos señalaron que el problema no se limita a la estructura del puente. También urge realizar el mantenimiento de la mayoría de los puentes de la zona rural, que se encuentran en pésimas condiciones, son muy angostos y carecen de barandas de seguridad.

A esta situación se suma el pésimo estado de los caminos rurales, que requieren obras de canalización y carga de ripio para que el acceso a las comunidades de la zona de Boquerón sea transitable.

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Traspaso de responsabilidades

Consultada sobre la problemática, la intendenta saliente, María Cristina Servín, había adelantado que los problemas de caminos y puentes deberán ser asumidos por el nuevo jefe comunal, Tomás Fidelino “Ever” Rivas (Fuerza Republicana-ANR).

Hasta el momento, nadie se hizo cargo de la reparación definitiva del puente, mientras los pobladores conviven con el temor de volver a quedar aislados ante cualquier lluvia.