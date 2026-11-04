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Economía
04 de noviembre de 2026 - 17:19

ANDE desmiente un apagón masivo en Asunción y Central a las 18:00: “Información falsa”

Información falsa que recorre los grupos de Whatsapp.
Información falsa que recorre los grupos de Whatsapp.gentileza

La ANDE desmintió este miércoles un mensaje reenviado muchas veces por WhatsApp que anunciaba un apagón general en Asunción y el departamento Central a las 18:00. La institución aclaró que es falso y que no emitió ningún aviso sobre cortes de emergencia.

Por Silvana Bogarín
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El mensaje que despertó la alarma está circulando en grupos de WhatsApp con formato de último momento y un titular que arranca con “¡URGENTE! Apagón general”. La captura que difundió la propia Administración Nacional de Electricidad (ANDE) indicando que es información falsa, muestra que el texto llevaba la etiqueta “Reenviado muchas veces”, la marca que la aplicación asigna a los mensajes que pasaron por una larga cadena de usuarios.

La cadena atribuía a la Administración Nacional de Electricidad la confirmación de un corte masivo y simultáneo del servicio, que alcanzaría a la capital y a todas las ciudades del departamento Central. Según el texto, se trataba de una “medida de emergencia que paralizará gran parte del país”.

Para darle credibilidad, el mensaje aseguraba que la decisión llegaba tras una serie de fallas técnicas críticas en las principales estaciones de transmisión. La ANDE, decía, debía hacer “maniobras de urgencia” para evitar un colapso del Sistema Interconectado Nacional.

Lea más: Fondos de la ANDE para obras y de su Caja de Jubilados quedaron atrapados en Ueno Bank

Lo que responde la ANDE

Frente a la difusión, la institución publicó un material con el sello “Información falsa” sobre la captura del mensaje, junto con un comunicado oficial. En él afirma que no emitió ningún comunicado ni anuncio sobre un apagón general, ni sobre fallas técnicas que obliguen a realizar cortes de emergencia.

La estatal remarcó que su información oficial se difunde exclusivamente por sus canales: la web de la ANDE, Facebook, Instagram y X. Cualquier aviso que no figure allí no proviene de la institución.

La ANDE pidió a la ciudadanía no compartir ni difundir información de origen desconocido y verificar siempre en las fuentes oficiales antes de reenviar mensajes de este tipo.

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