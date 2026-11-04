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Economía
04 de noviembre de 2026 - 16:08

BCP habla de intermitencia por saturación del sistema y desmiente versiones de nuevas intervenciones

Fotografía de la fachada del Banco Central del Paraguay (BCP).
Fotografía de la fachada del Banco Central del Paraguay (BCP).Banco Central del Paraguay (BCP).

Liana Caballero, presidenta interina del Banco Central del Paraguay (BCP) ratificó la solvencia del sistema bancario y habló de una saturación en el sistema por las transacciones de nuevas cuentas. Por otra parte, desmiente versiones de nuevas intervenciones.

Por ABC Color
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En entrevista en ABC Cardinal, Liana Caballero presidenta interina del BCP afirmó que el sistema financiero opera con total normalidad. Ratificó que el sistema se encuentra sólido, estable y que no hay ningún peligro.

Caballero explicó que lo que hace saturar el canal digital con las enorme cantidad de cuentas que se están dando apertura los clientes en otras entidades.

“Eso hace que tanto de nuestro lado como del otro, haya intermitencia, es como una sobrecarga en el uso, todo el mundo está queriendo generar una nueva cuenta y eso hizo que se sature el digital”, afirmó.

El Banco Central del Paraguay (BCP) comunicó oficialmente que las versiones difundidas a través de redes sociales y plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp sobre supuestas intervenciones en el sistema financiero son totalmente falsas.

Según detalló la institución monetaria, los mensajes engañosos instaban a la ciudadanía a retirar su dinero de las entidades bancarias. La circulación de estos rumores generó alerta entre los usuarios, situación que se vio acentuada debido a que varias aplicaciones móviles de bancos presentaron inconvenientes y lentitud durante la jornada.

Lea más: Comunicado del Banco Atlas

Apertura atípica de cuentas

Las versiones de entidades bancarias la lentitud o las fallas se deben a la operativa de apertura de cuentas atípicas que registran previa a la migración de depósitos de clientes afectados por ueno bank, entidad que se encuentra en proceso de resolución.

comunicado Banco Familiar
comunicado Banco Familiar

Lea más: SIP restablece servicios, según anuncia el BCP

Solvencia y canales oficiales

La entidad matriz reafirmó que el sistema financiero nacional mantiene adecuados niveles de solvencia y liquidez. Asimismo, el BCP reiteró su compromiso institucional con la estabilidad financiera del país y recordó a la población que toda información referente a las entidades supervisadas se da a conocer oportunamente a través de sus canales oficiales.

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