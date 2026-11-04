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Economía
04 de noviembre de 2026 - 07:30

Ueno Bank: exigen que la fiscalía y la Justicia actúen con firmeza e independencia

El Banco Central del Paraguay (BCP) anunció que comenzó un procedimiento de resolución, que se aplica ante problemas de solvencia, contra Ueno bank, uno de los bancos más populares del país por su estrategia digital y donde han sido invertidos alrededor de 380 millones de dólares del estatal Instituto de Previsión Social (IPS) y los depósitos de unos 32.000 jubilados. EFE/ Juan Pablo Pino
El Banco Central del Paraguay (BCP) anunció que comenzó un procedimiento de resolución, que se aplica ante problemas de solvencia, contra Ueno bank, uno de los bancos más populares del país por su estrategia digital y donde han sido invertidos alrededor de 380 millones de dólares del estatal Instituto de Previsión Social (IPS) y los depósitos de unos 32.000 jubilados. EFE/ Juan Pablo Pino Juan Pablo Pino

La Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (APPEC) expresó su preocupación por la resolución de Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay (BCP) y reclamó transparencia en el proceso, protección a los depositantes y una investigación independiente para esclarecer los hechos.

Por Víctor Ferreira
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A través de un comunicado difundido este martes, la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (APPEC) manifestó su inquietud por la situación de Ueno Bank, actualmente con un proceso de resolución por el Banco Central del Paraguay (BCP), y pidió que las instituciones competentes actúen con transparencia y estricto apego a la ley.

El gremio ganadero advirtió que una situación particular podría terminar afectando la confianza en el sistema financiero, la actividad productiva y la estabilidad económica del país, por lo que consideró necesario adoptar medidas para evitar que las consecuencias se extiendan al conjunto de la economía.

Para el sector, la seguridad jurídica, la previsibilidad y la confianza en las instituciones son condiciones fundamentales para sostener las inversiones, el empleo y el cumplimiento de las obligaciones comerciales y financieras.

En ese sentido, APPEC señaló que la preocupación se suma a un escenario económico complejo para los productores, marcado por la caída del dólar, el incremento de los costos de producción y la pérdida de competitividad. Advirtió que una mayor incertidumbre financiera podría traducirse en restricciones al crédito y dificultades adicionales para quienes producen e invierten.

Lea más: Ueno Bank: Cipama urge al BCP a liberar depósitos y advierte sobre daño a miles de familias

El Banco Central del Paraguay (BCP) anunció que comenzó un procedimiento de resolución, que se aplica ante problemas de solvencia, contra Ueno bank, uno de los bancos más populares del país por su estrategia digital y donde han sido invertidos alrededor de 380 millones de dólares del estatal Instituto de Previsión Social (IPS) y los depósitos de unos 32.000 jubilados. EFE/ Juan Pablo Pino
El Banco Central del Paraguay (BCP) anunció que comenzó un procedimiento de resolución, que se aplica ante problemas de solvencia, contra Ueno bank, uno de los bancos más populares del país por su estrategia digital y donde han sido invertidos alrededor de 380 millones de dólares del estatal Instituto de Previsión Social (IPS) y los depósitos de unos 32.000 jubilados. EFE/ Juan Pablo Pino

Piden esclarecer eventuales irregularidades

Entre sus principales planteamientos, APPEC reclamó que el BCP y los organismos competentes informen con claridad sobre las medidas adoptadas y garanticen un proceso transparente, dentro de los límites establecidos por la legislación.

También pidió resguardar los derechos de los depositantes y establecer mecanismos claros y oportunos para atender las obligaciones de la entidad, respetando las garantías y prioridades previstas en las normas vigentes.

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento apunta al Ministerio Público y al sistema judicial. El gremio exigió que ambas instituciones actúen con independencia y firmeza para esclarecer los hechos, investigar eventuales irregularidades y determinar las responsabilidades correspondientes.

La asociación sostuvo que, si se comprueban hechos delictivos, deben aplicarse las sanciones previstas en la ley, sin privilegios ni excepciones. Además, remarcó que las sanciones administrativas o económicas no deben sustituir la responsabilidad penal cuando corresponda.

Lea más: Ueno Bank: Miguel Vázquez se entregó a la Policía

Advierten sobre impacto económico

La organización también pidió que se reduzcan los posibles efectos de la medida del BCP sobre productores, empresas, trabajadores y proveedores que mantienen relaciones comerciales o financieras con la entidad bancaria.

Asimismo, planteó que las actuaciones del BCP y de los demás organismos de control estén sujetas a los mecanismos legales de evaluación y rendición de cuentas, con respeto a la autonomía institucional y aplicación de las mismas reglas para todos los actores del sistema financiero.

Finalmente, APPEC sostuvo que la confianza en las instituciones depende del esclarecimiento de los hechos y de que las responsabilidades se determinen sin distinciones. El gremio insistió en que las consecuencias de eventuales irregularidades no deben terminar perjudicando a quienes trabajan, producen y cumplen con sus obligaciones.

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