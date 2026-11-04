Ueno Bank: Fecoprod prevé un impacto limitado en sus cooperativas

Alfred Fast, presidente del Consejo de Administración de la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod Ltda.), afirmó en entrevista conn ABC Color que el gremio no está directamente afectado por la situación de Ueno Bank.

Reconoció que algunas cooperativas tienen depósitos en la entidad, pero estimó que su exposición no tendría un efecto significativo. No precisó montos ni identificó a las cooperativas.

El productor ganadero y cooperativista distinguió la situación de las entidades asociadas del perjuicio que sufren las personas sin acceso a su dinero. Su mayor preocupación está en los pequeños ahorristas que dependen de esos recursos para cubrir sus gastos diarios.

“Hay gente que no tiene para comprar para su pasaje o para comprar la comida para su familia”, expresó este miércoles.

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Fecoprod cuestiona la supervisión del BCP

Aunque prevé un impacto limitado en las cooperativas que mencionó, Fast cuestionó la actuación del Banco Central del Paraguay (BCP). A su criterio, las autoridades debieron tomar precauciones antes de que los clientes perdieran el acceso a sus depósitos.

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El dirigente señaló que el sector productivo confía en la tarea de los organismos de control, pues su actividad no es la supervisión financiera. Por eso reclamó explicaciones sobre las medidas que se tomaron frente a las advertencias previas. “¿Qué es lo que pasó?”, preguntó.

Fast también sostuvo que el resto del sistema financiero está fuerte. Su reclamo apunta a esclarecer lo ocurrido en Ueno Bank y evitar que las consecuencias alcancen a otras entidades.

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La confianza y la imagen de Paraguay

Para el titular de Fecoprod, el caso perjudica la imagen del país ante quienes evalúan invertir. Consideró que existe una distancia entre la promoción de Paraguay como destino de inversiones y la respuesta de las instituciones frente a esta situación.

Pidió una investigación que determine responsabilidades y permita recuperar la credibilidad. También ratificó que el gremio mantendrá su independencia frente al Gobierno. “Nosotros como cooperativas estamos siempre cerca del gobierno de turno pero somos independientes”, afirmó.

Fast sostuvo que Fecoprod debe acompañar las soluciones, con una posición crítica ante las decisiones que considere incorrectas. Advirtió que recuperar la confianza pública exige tiempo y que la respuesta del Estado será decisiva para ese proceso.

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