EN VIVO: Diputados trata la ley del Fondo de Garantía para pagar a los ahorristas de Ueno Bank

La Cámara de Diputados sesiona de manera extraordinaria este miércoles, a partir de las 10:00, con el tratamiento exclusivo del proyecto de ley que establece el anticipo de la garantía de depósitos para clientes de Ueno Bank. La propuesta legislativa, remitida con media sanción del Senado, amplía la Ley N.° 2334/03 con el fin de habilitar pagos rápidos de hasta G. 121 millones por depositante, en el marco del proceso de resolución e intervención dispuesto por el Banco Central del Paraguay (BCP).

09:00 Fondos públicos

El Instituto de Previsión Social (IPS) mantiene colocaciones e inversiones significativas en la entidad, estimadas entre US$ 355 millones y US$ 380 millones, cifra pendiente de consolidación oficial. Asimismo, la institución bancaria canaliza el pago de haberes a cerca de 32.000 jubilados y custodia recursos pertenecientes a otras entidades del Estado, entre ellas la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la margen paraguaya de Itaipú Binacional.

08:30 Situación de los ahorristas

El BCP activó desembolsos iniciales con cargo al Fondo de Garantía de Depósitos, esquema complementado por la vía parlamentaria para habilitar anticipos inmediatos a los depositantes y amortiguar el corte de liquidez. Esto es lo que se trata hoy en Diputados y que ya tiene media sanción del Senado.

08:00 ¿Qué hizo la Fiscalía?

El Ministerio Público dispuso órdenes de detención contra ocho personas vinculadas a la administración y gobierno corporativo de la entidad. En paralelo, en el ámbito penal privado, se preparan querellas y denuncias formales dirigidas contra los directivos de la entidad y las autoridades de regulación financiera intervinientes.

Los directivos de Ueno Bank detenidos ayer son:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Federico Miguel Vázquez Villasanti, Juan Manuel Gustale, Julio Daniel Rey Fernández, Diana Leticia Mongelós González, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller, Miguel Ángel Almada Frutos.

07:30 Renuncia de Carlos Carvallo

Carlos Carvallo dimitió de la presidencia del Banco Central del Paraguay (BCP). Carvallo había presidido previamente la Financiera Ueno antes de su conversión al régimen bancario y su posterior designación al frente del regulador en 2023. La dimisión fue solicitada por el presidente de la República, Santiago Peña —quien mantuvo participación accionaria en la sociedad controladora hasta 2025—, quien calificó la coyuntura como un hecho aislado.

07:00 ¿Qué tiene que ver el Ejecutivo?

La crisis reactivó las críticas y cuestionamientos de sectores de la oposición sobre presuntos conflictos de interés. Ya en octubre de 2024 se habían generado controversias públicas a raíz de la colocación de bonos de la entidad por valor de G. 250.000 millones adquiridos por los fondos previsionales del IPS, las cuales en su momento fueron calificadas desde el Ejecutivo como desinformaciones sectoriales respecto al vínculo histórico con el conglomerado empresarial.

06:30 ¿Por qué se dio la resolución?

El proceso de intervención y resolución responde a verificaciones técnicas iniciadas en junio, luego de que la Superintendencia de Bancos detectara inconsistencias vinculadas a créditos concedidos a firmas ligadas al grupo empresarial controlador. El pasado 29 de octubre, la entidad financiera había anunciado un plan de capitalización por valor de US$ 100 millones, fecha en la que también se formalizó la dimisión de un miembro del directorio de la banca matriz.

06:00 Caso Ueno Bank: lo que se sabe

El BCP anunció ayer martes el inicio del procedimiento de resolución de Ueno bank por problemas de solvencia. Es una de las entidades más populares del país, con 2,9 millones de clientes. El índice de solvencia cayó por debajo del 50 % del mínimo exigido, tras ajustes en sus estados financieros durante un proceso de regularización.

Los servicios del banco permanecen inactivos mientras dura el procedimiento. Los activos y pasivos quedaron congelados desde el anuncio