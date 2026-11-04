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Economía
04 de noviembre de 2026 - 13:54

Ueno Bank: industria sojera alerta sobre posibles efectos en el clima de negocios y la inversión

Fachada del Ueno Bank con una mujer al lado de una motocicleta roja y policías en la acera, atentos a la situación.
Policías refuerzan la seguridad frente a Ueno Bank en Concepción. Aldo Rojas

La Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales alertó que la crisis de la entidad bancaria Ueno Bank puede afectar la seguridad jurídica y el clima de negocios. Pidió esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y garantizar reglas claras para todos los actores.

Por Víctor Ferreira
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La Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (CAPPRO) expresó su preocupación por el caso Ueno Bank y sus posibles repercusiones sobre la confianza en el sistema financiero, la seguridad jurídica y el clima de negocios de Paraguay.

El gremio industrial advirtió que situaciones de esta naturaleza pueden comprometer la previsibilidad económica y la reputación del país como destino de inversiones, por lo que reclamó respuestas claras, oportunas y transparentes de las autoridades competentes.

CAPPRO sostuvo que la estabilidad institucional, la previsibilidad de las reglas y la solidez del sistema financiero son condiciones fundamentales para el desarrollo económico, la atracción de inversiones y la generación de empleo.

En ese contexto, consideró indispensable que se esclarezcan integralmente los hechos relacionados con Ueno Bank, se determinen las responsabilidades que correspondan y se garantice el cumplimiento de la legislación vigente, con pleno respeto al debido proceso.

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Asimismo, señaló que resulta prioritario resguardar los intereses de los ahorristas, la seguridad de los recursos depositados y la estabilidad del sistema financiero.

Fila de gente frente a una sucursal de ueno bank esta mañana
Fila de gente frente a una sucursal de Ueno Bank.

Preocupación por la imagen de Paraguay

La cámara también puso el foco en las posibles consecuencias internacionales del caso y advirtió que la credibilidad de Paraguay como destino de inversiones no depende únicamente de sus indicadores económicos, sino también de la fortaleza de sus instituciones y de la calidad de sus mecanismos de supervisión.

“La seguridad jurídica y financiera no son negociables”, enfatizó el gremio, al recordar que la reputación de estabilidad macroeconómica construida por Paraguay durante décadas constituye uno de sus principales activos para competir por inversiones en la región.

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Como representante de un sector productivo e industrial que realiza inversiones de largo plazo y compite en mercados internacionales, CAPPRO consideró que preservar esas condiciones constituye una responsabilidad compartida.

“La confianza es un activo que cuesta años construir y que puede verse seriamente comprometido cuando existen dudas sobre el funcionamiento de las instituciones y las garantías del sistema”, advirtió.

Finalmente, la cámara instó a las autoridades a actuar con rigor, transparencia y responsabilidad, a fin de brindar certidumbre tanto a los depositantes como al sector empresarial y a los inversores nacionales e internacionales.

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