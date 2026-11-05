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Economía
05 de noviembre de 2026 - 15:47

Atención clientes de ueno: BCP ya pagará garantías a primer grupo con depósitos hasta G 10 millones

Fila de gente frente a una sucursal de ueno bank esta mañana
Ahorristas afectados con la caída de Ueno Bank

El Banco Central del Paraguay dio inicio al proceso de desembolso para clientes con ahorros de hasta G. 10 millones que cumplan con las condiciones legales.

Por ABC Color
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El Banco Central del Paraguay (BCP) informó que dará inicio al proceso de pago del anticipo de garantía a los depositantes de Ueno Bank S.A., conforme a lo establecido en la ley N° 7755/26 promulgada ayer. El anticipo aprobado fue de 40 salarios mínimos, unos G. 121.760.000 de un total de 75 SM (G. 228.300.000) que dispone el Fono de Garantía por depositante.

El BCP aclaró que para el desembolso de la primera etapa de la restitución de los fondos se priorizará a aquellos depositantes que cumplan simultáneamente con los siguientes requisitos exigidos por la banca matriz:

  • Monto de ahorro: Contar con depósitos de hasta 10.000.000 de guaraníes.
  • Sin obligaciones pendientes: No registrar deudas con la entidad.
  • Bancarización externa: Tener una cuenta habilitada en otros bancos o financieras del país

Una aclaración que realiza la banca matriz es que si el total de los depósitos no supera los G. 10.000.000, recibirá la totalidad de sus depósitos.

Lea más: Web del BCP presenta intermitencias por alta demanda tras habilitar consulta para ahorristas de Ueno Bank

No obste, el portal del BCP sigue reportando intermitencias “debido al elevado volumen de accesos simultáneos”, en el sitio web.

El BCP había anunciado que habilitaría desde esta tarde una plataforma para que los afectados por el proceso de resolución de Ueno Bank verifiquen cuál es la entidad bancaria que les fue asignada para recibir el anticipo de los pagos del Fondo de Garantía de Depósitos. El acceso se hace desde bcp.gov.py/fgd-pagos.

Pago para próximos grupos

El Banco Central del Paraguay detalló que informará sobre el pago de los siguientes grupos de depositantes, de acuerdo con el avance del proceso y dentro del plazo establecido en la ley, exclusivamente a través de los canales oficiales del BCP.

Las personas físicas y jurídicas vinculadas a la entidad están excluidas de la cobertura conforme con la Ley N.° 2334/03, por lo que, de recibir fondos deberán devolverlos al FGD en un plazo de 24 horas, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan.

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