Día Nacional de la Mandioca: Abasto Este y Abasto Norte festejan este fin de semana con pastel mandi’o y mandi’o chyryry

Paraguay celebrará el lunes 9 de noviembre el Día Nacional de la Mandioca, una fecha que busca poner en valor a un cultivo que está en la base de la alimentación de los hogares paraguayos y que, además, sostiene los ingresos de miles de familias rurales.

La iniciativa fue impulsada por la empresa Abasto S. A. y la celebración fue declarada de Interés Nacional por la Cámara de Diputados. Por su parte, la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) le otorgó el reconocimiento de interés cultural y turístico.

Este año, la actividad gira en torno al lema “Mandioca: Raíz de Nuestra Tierra, Orgullo de Nuestra Mesa”.

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El mandi’o chyryry más grande de la región

Los festejos arrancan el sábado 7 de noviembre, desde las 9:00, en el Bloque B1 del Mercado Abasto Este, en Minga Guazú. Allí se premiará al productor más destacado de la zona y se preparará el mayor mandi’o chyryry de la región, que será compartido con los clientes.

El programa incluye presentaciones artísticas, una agroferia y ofertas de mandioca al por mayor y por menor en los locales frutihortícolas. Habrá además presencia de autoridades de la zona.

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Al día siguiente, el domingo 8, de 8:00 a 13:00, el Abasto Norte de Limpio será sede del Gran Festival del Pastel Mandi’o, en la Plaza de los Eucaliptos, frente al Bloque C. Se espera la presencia de autoridades nacionales y locales.

Según detalló Aveiro, la jornada incluirá un concurso de conocimientos sobre la mandioca, entrega de premios, activaciones de marcas, ambientación folclórica, el momento de Tereré Rupá, demostraciones gastronómicas en vivo y venta de platos a base de mandioca, con el pastel mandi’o como principal atractivo.

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Un compromiso con los productores

La gerente general de Abasto S. A. sostuvo que la celebración busca reconocer a quienes están detrás del producto. “Estamos muy contentos de festejar juntos un año más el Día de la Mandioca, cuya producción sabemos que es fuente de ingresos de muchas familias, algo que valoramos y reconocemos”, afirmó.

Aveiro agregó que, como punto de abastecimiento, la empresa reafirma su compromiso de seguir apoyando a los productores, cuyo esfuerzo permite que el alimento llegue a las mesas de todo el país.

Explicó que al Abasto Norte llega todos los días mandioca proveniente principalmente de departamentos de la zona norte, mientras que en el Abasto Este el producto es comercializado por los propios productores del distrito de Minga Guazú.

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Cuánto se cultiva y cuánto se consume

De acuerdo con datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en el país se consumen aproximadamente 1.000.000 de kilos de mandioca al mes.

El Censo Agropecuario Nacional 2022 indica que Paraguay cultiva unas 155.000 hectáreas, con un rendimiento promedio de 15 toneladas por hectárea. Los departamentos de mayor producción son San Pedro, Canindeyú, Caaguazú, Itapúa, Caazapá, Alto Paraná y Concepción, aunque el cultivo está presente en todo el territorio nacional, en menor escala.

En 2026 se cumplen 14 años desde que el Abasto Norte reconoce al productor destacado en la comercialización de mandioca durante el año. En 2025, el premio fue para Raúl Casimiro Saenger, quien vendía 10.000 kilos semanales del producto.