Ueno Bank: RUN identifica 47 propiedades vinculadas al banco

“Nosotros identificamos en esto nada más que 47 propiedades, pero no son del total de imputados que nosotros vemos, por lo menos en la prensa, de lo que se ha venido publicando. Nosotros tuvimos hasta ahora un pedido de uno de los jueces penales que tomaron esta causa y que nos pidió el listado de bienes, pero solamente tengo entendido que son de unas siete u ocho personas y de Ueno, como empresa”, detalló la directora.

Lea más: Ueno Bank: llegan con grúas por los autos de lujo de Miguel Vázquez

La misma pidió celeridad a las autoridades judiciales para que determinen medidas cautelares a modo de poder seguir avanzando con su trabajo. “Necesitamos que ingresen las medidas cautelares de parte de la justicia para que esos bienes realmente queden como cerrojos. Ni siquiera hasta ahora recibimos las inhibiciones, entonces es preocupante”, lamentó la titular del RUN.

¿Por qué se necesitan las medidas cautelares?

González explicó que desde su institución no tienen competencia para frenar la disposición de estos bienes hasta tanto no vengan las medidas. “Yo no tengo ninguna competencia. Ayer compartí con algunos jueces una nueva normativa que emitió la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre que en casos de este tipo, tienen que dictarse medidas como prohibiciones de innovar y contratar, que son las medidas cautelares aptas para que verdaderamente los bienes queden bajo cerrojo. No simplemente de embargos”, detalló la directora.

Lea más: Ueno Bank: incautan yate de lujo y avioneta de Miguel Vázquez

Sobre este último punto, la funcionaria indicó que un embargo no impide transferir los bienes, entonces, tienen que emitirse las medidas cautelares contra las personas físicas y jurídicas. “La medida más apropiada para este caso es la inhibición general de vender y gravar bienes. Sobre los bienes, sean inmuebles, automotores o incluso embarcaciones, tienen que dictarse las medidas cautelares de prohibición de innovar y contratar”, puntualizó.

Lourdes González relató que hasta ahora se recibieron dos oficios de embargos ejecutivos sobre bienes del Grupo Vázquez. Los mismos corresponden a una propiedad por piso y a un departamento solamente. “Justamente me indicó la directora general de Catastro que eso es lo único que se recibió hasta ahora”, señaló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Ueno Bank: qué pasará con los depósitos, préstamos, tarjetas de crédito y clientes sin otra cuenta bancaria

¿Para qué sirve la inhibición?

La especialista detalló que la inhibición general de vender y gravar bienes es una medida cautelar que un juez dicta para que las personas físicas o jurídicas no puedan vender, disponer o grabar (hipotecar o prendar) lo que esté dispuesto como garantía según la ley.

Para llegar a ella, se tiene que librar la orden para un registro de anotaciones personales que está a cargo del propio RUN. “Yo no tengo idea si esa orden la libró el juez ayer de tarde o recién esta mañana. Al menos hasta ayer a las 3 de la tarde, yo no había recibido ninguna noticia respecto a esas inhibiciones, y es lo que más me estaba preocupando”, resaltó la funcionaria.

Lea más: Video: Fiscalía intervino las oficinas de ITTI por la trama de Ueno Bank

“Aunque no tengamos las medidas específicas sobre cada uno de los bienes inmuebles, automotores o embarcaciones, ya sirve de algo tener la inhibición de bienes de estas personas. Ya ya emití las alarmas correspondientes el día miércoles de parte de la gerencia superior a todas las direcciones generales dependientes”, recordó Lourdes González.