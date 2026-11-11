Reservas Internacionales aumentaron US$ 600 millones en medio de la incertidumbre

De acuerdo con los registros del BCP, las RIN cerraron octubre en US$ 11.271,5 millones; una disminución de US$ 257 millones respecto de los US$ 11.528,5 millones de setiembre, equivalente a 2,2%. Esta reducción se produjo antes de conocerse públicamente el procedimiento de resolución de Ueno Bank, anunciado el 3 de noviembre, y estuvo acompañada por variaciones en las tenencias de divisas y oro.

Sin embargo, al 6 de noviembre, las reservas aumentaron a US$ 11.871,3 millones, una diferencia de US$ 599,8 millones, equivalente a 5,3% frente al cierre de octubre. En términos interanuales, el saldo superó en US$ 1.151,8 millones o 10,7% al registrado en octubre de 2025. Aunque se trata de una variación significativa en pocos días, los datos disponibles no permiten establecer qué proporción respondió a operaciones financieras, movimientos de valoración u otros factores.

La evolución de las divisas explica gran parte del incremento. Este componente pasó de US$ 9.353 millones en octubre a US$ 9.901,2 millones el 6 de noviembre, un aumento de US$ 548,2 millones, equivalente a 5,9%. Dentro de este grupo, los Depósitos a la Vista en Dólares mantenidos en corresponsales del exterior aumentaron de US$ 1.537,8 millones a US$ 2.149,4 millones, una diferencia de US$ 611,6 millones.

En contraste, las colocaciones a plazo en dólares disminuyeron de US$ 7.815,1 millones a US$ 7.751,8 millones, una reducción de US$ 63,3 millones. Estas variaciones modificaron la composición de las tenencias externas del BCP. Sin embargo, no es posible determinar, únicamente a partir de los saldos, si estos movimientos respondieron a vencimientos, nuevas operaciones o decisiones de administración de liquidez.

Por su parte, las reservas en Oro aumentaron de US$ 1.033,2 millones a US$ 1.083,1 millones, una diferencia de US$ 49,9 millones, equivalente a 4,8%.

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El comportamiento también contribuyó al incremento de las RIN, aunque la información no permite distinguir entre cambios en la valoración del metal y eventuales modificaciones en las cantidades mantenidas.

El aumento de las reservas ocurrió simultáneamente con una fuerte variación del tipo de cambio. Los registros del BCP indican que la cotización referencial interbancaria pasó de G. 5.833,41 por dólar el 26 de octubre a G. 6.388,47 el 5 de noviembre, un incremento de G. 555,06 equivalente a 9,5%. Posteriormente, el 6 de noviembre, alcanzó G. 6.480,35 con una variación de 11,1% respecto del 26 de octubre.

La tendencia alcista del dólar ya había comenzado antes de conocerse la resolución de Ueno Bank, por lo que no corresponde atribuir todo el movimiento a la situación de la entidad. No obstante, la aceleración de la cotización durante los días posteriores coincidió con un escenario de mayor incertidumbre financiera y política, que pudo influir sobre la demanda de divisas y las decisiones de los agentes económicos.

Posteriormente, el tipo de cambio referencial interbancario descendió a G. 6.204,38 el 10 de noviembre, una reducción de 4,2% frente al 6 de noviembre. Sin embargo, todavía permanecía 6,3% por encima del nivel registrado el 26 de octubre, lo que evidencia que la corrección posterior no revirtió completamente el incremento de las jornadas anteriores.

En este contexto, el aumento de las RIN no debe interpretarse de manera aislada como una mejora de las condiciones financieras, ni como evidencia de que las presiones cambiarias hayan desaparecido. Los movimientos de las reservas y del tipo de cambio responden a mecanismos distintos y pueden presentar comportamientos divergentes en determinados periodos.

Por tanto, la evolución de los próximos meses dependerá de la demanda de divisas, las condiciones externas, las operaciones del BCP y la recuperación de la confianza en el sistema financiero.

El seguimiento de estos indicadores permitirá determinar si los movimientos recientes representan ajustes transitorios o anticipan cambios más persistentes en el mercado cambiario paraguayo.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.