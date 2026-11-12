Clientes de ueno: BCP exoneran temporalmente intereses moratorios y recargos por préstamos y tarjetas

Desde el equipo interventor de Ueno Bank S.A. en proceso de resolución informaron esta mañana sobre la exoneración de intereses moratorios y punitorios para los clientes del citado banco con préstamos o deudas con tarjetas vigentes y demás operaciones crediticias. Esta medida se extiende hasta el 30 de noviembre.

De acuerdo con lo detallado por el equipo interventor, esta medida busca facilitar la regularización de las deudas y brindar mayores facilidades a los clientes para el cumplimiento de sus obligaciones.

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Balance de exclusión cierra el lunes

El equipo interventor está abocado en el balance de exclusión (de conciliación de los activos y pasivos del banco) cuyo plazo de cierre vence este lunes, a fin de redistribuir las carteras de créditos/ ahorros entre oferentes del sistema financiero.

En este marco también se procederá a la cancelación de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para los ahorristas que hayan superado el monto del anticipo. La ley establece un tope de 75 salarios mínimos por depositante, es decir de G. 228.300.000.