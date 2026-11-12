ABC
12 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
35º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
21º
Máx
36º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-17
Min
24º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Economía
12 de noviembre de 2026 - 12:07

Clientes de ueno: BCP exoneran temporalmente intereses moratorios y recargos por préstamos y tarjetas

Seis personas conversan en la entrada de Ueno Bank, rodeadas de plantas y arbustos, algunas visten camisetas de colores variados.
El BCP aprueba exoneración temporal de multas y recargos a clientes de préstamos y tarjetas de Ueno Bank Gustavo Machado

El equipo interventor de Ueno Bank en proceso de resolución informó que para aquellos clientes que tenían préstamos o deudas por tarjetas vigentes se les exonerará temporalmente la aplicación de intereses moratorios y otros recargos.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Desde el equipo interventor de Ueno Bank S.A. en proceso de resolución informaron esta mañana sobre la exoneración de intereses moratorios y punitorios para los clientes del citado banco con préstamos o deudas con tarjetas vigentes y demás operaciones crediticias. Esta medida se extiende hasta el 30 de noviembre.

De acuerdo con lo detallado por el equipo interventor, esta medida busca facilitar la regularización de las deudas y brindar mayores facilidades a los clientes para el cumplimiento de sus obligaciones.

Lea más: Ueno Bank: el BCP anuncia “procedimiento de resolución”

Balance de exclusión cierra el lunes

El equipo interventor está abocado en el balance de exclusión (de conciliación de los activos y pasivos del banco) cuyo plazo de cierre vence este lunes, a fin de redistribuir las carteras de créditos/ ahorros entre oferentes del sistema financiero.

En este marco también se procederá a la cancelación de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para los ahorristas que hayan superado el monto del anticipo. La ley establece un tope de 75 salarios mínimos por depositante, es decir de G. 228.300.000.

Lo
más leído
del día

01
Política
Presidente de Conmebol cobró US$ 3,5 millones del Grupo Vázquez
Ver más
02
Policiales
Ueno: detienen a Holger Insfrán, superintendente de Bancos
Ver más
03
Economía
¿IPS recuperará todos sus fondos de Ueno Bank? Esto confirmó hoy el BCP
Ver más
04
Nacionales
Tadeo Rojas pagó más de G. 26.300 millones a proveedor amigo de Santi en plena crisis de Ueno
Ver más
05
Nacionales
Caso Ueno: el considerado “segundo” de Miguel Vázquez se entregó a la Fiscalía
Ver más

Te puede interesar