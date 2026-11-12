El dólar estadounidense como moneda de refugio frente a la incertidumbre

Como depósito de valor, el dólar continúa como la principal moneda de reserva internacional, pese a una ligera reducción de su participación desde mediados de los años 2000, asociada con la diversificación hacia otras divisas. Gran parte de estas reservas se invierte en títulos del Tesoro estadounidense y se estima que cerca del 50% de los billetes de dólar en circulación se encuentra fuera de Estados Unidos.

Como medio de cambio, su predominio se extiende al comercio y las finanzas internacionales. La facturación en dólares representa al menos el 75% de las exportaciones en todas las regiones, excepto en Europa, y más del 96% en América. Asimismo, concentra alrededor del 60% de los préstamos y depósitos bancarios internacionales y el 70% de las emisiones de bonos fuera del país de origen.

Finalmente, como unidad de cuenta o moneda ancla, constituye una referencia para la valoración de bienes, servicios y operaciones financieras. En 2015, las economías vinculadas al dólar representaban cerca del 50% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, excluido Estados Unidos, frente al 5% correspondiente al euro.

Dólar en periodos de crisis

La incertidumbre económica y financiera suele impulsar una mayor demanda de activos considerados seguros, entre los cuales destaca el dólar estadounidense. Ante un escenario de mayor riesgo, los inversionistas tienden a reducir su exposición a instrumentos más volátiles y trasladar parte de sus recursos hacia alternativas que ofrecen mayor liquidez y estabilidad.

En este contexto, el dólar mantiene un papel fundamental en el sistema financiero mundial, debido a su condición de moneda de reserva internacional y a su amplia participación en las operaciones comerciales, financieras y de inversión.

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Sin embargo, cuando la crisis tiene un origen interno, el aumento de la cotización del dólar no necesariamente responde a su fortalecimiento en los mercados internacionales, sino a una posible pérdida de confianza en la moneda nacional. Las expectativas de mayores dificultades económicas, tensiones financieras o una eventual depreciación cambiaria pueden incentivar a hogares, empresas e inversionistas a convertir parte de sus recursos en moneda local a dólares, lo que incrementa la demanda de divisas.

La situación financiera de Paraguay, en noviembre de 2026, constituye un ejemplo de cómo un acontecimiento interno puede alterar las expectativas de los agentes económicos y generar presiones sobre el mercado cambiario en un periodo relativamente corto.

El 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay (BCP) comunicó el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank, luego de constatar que su índice de solvencia había descendido por debajo del 50% del mínimo exigido. Si bien la autoridad monetaria señaló que se trataba de un caso puntual, sin comprometer el sistema financiero, el acontecimiento introdujo un nuevo factor de incertidumbre en el escenario económico nacional.

Entre el 26 y el 30 de octubre, el tipo de cambio referencial promedió G. 5.898 por dólar, mientras que, entre el 2 y el 6 de noviembre, aumentó a G. 6.208 por dólar. Esta variación representó una depreciación de 5,3% de la moneda estadounidense frente al guaraní, en un escenario caracterizado por una mayor incertidumbre financiera y política. La suba de la tasa de cambio llevó al Banco Central de Paraguay a intervenir, los días 5 y 6 de noviembre, vendiendo dólares al sector financiero por US$ 27,4 millones

Finalmente, la evolución reciente del tipo de cambio en Paraguay evidencia cómo la incertidumbre financiera y política puede modificar las expectativas de los agentes económicos y elevar la demanda de dólares como mecanismo de protección patrimonial. Si bien la moneda estadounidense mantiene su posición como principal activo de refugio a nivel mundial, su fortalecimiento frente al guaraní también responde a factores internos vinculados con la confianza y la percepción de riesgo. Por tanto, la estabilidad cambiaria no depende únicamente de los fundamentos macroeconómicos, sino también de la solidez institucional, la transparencia y la capacidad de las autoridades para restablecer la confianza en el sistema financiero.

* Este artículo fue elaborado por MF Economía e Inversiones.