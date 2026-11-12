Ueno Bank: BCP retira valores de las sucursales de Concepción y Horqueta

El informe de la comisaría 10ª de Concepción indica que funcionarios del BCP llegaron hasta la sucursal de Ueno Bank en la capital departamental ubicada en Presidente Franco casi General Garay. De esa entidad procedieron a retirar los valores guardados en el sitio.

Todo lo retirado fue guardado en un camión blindado perteneciente a una empresa dedicada al transporte de caudales.

Agentes policiales brindaron cobertura de seguridad en la zona.

En Horqueta

Por su parte la comisaría 3ª ubicada en la ciudad de Horqueta, informó que en la sucursal ubicada en esa ciudad, en la avenida Mariscal López y Pedro Gossen, los funcionarios del BCP llegaron para retirar dinero que estaban en los cajeros automático a de la entidad.

“Sustrajeron, dinero sin precisar el monto, de los cinco cajeros automáticos, específicamente de las caseteras de billetes, tres tablets, marca Demia, color negro, con sus respectivos accesorios, y documentos varios”, señala el documento.

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También utilizaron un camión blindado para llevar lo incautado y la Policía Nacional realizaron la cobertura de seguridad.