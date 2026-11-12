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Economía
12 de noviembre de 2026 - 01:46

Ueno Bank: BCP retira valores de las sucursales de Concepción y Horqueta

Siete agentes de seguridad, en uniforme y hablando, frente a la sucursal de Ueno Bank bajo luz diurna.
Momento de la presencia de la comitiva del BCP en la sucursal de Ueno Bank en Horqueta. Fueron acompañados por policías y guardias de seguridad privada. Gentileza

Funcionarios del Banco Central del Paraguay (BCP) retiraron, este miércoles, valores de Ueno Bank que estaban en las sucursales de Concepción y Horqueta. Entérese de los detalles.

Por Aldo Rojas
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El informe de la comisaría 10ª de Concepción indica que funcionarios del BCP llegaron hasta la sucursal de Ueno Bank en la capital departamental ubicada en Presidente Franco casi General Garay. De esa entidad procedieron a retirar los valores guardados en el sitio.

Todo lo retirado fue guardado en un camión blindado perteneciente a una empresa dedicada al transporte de caudales.

Camión de seguridad Prosegur amarillo estacionado en una calle con edificios comerciales al fondo.
Los valores retirados fueron alzados a un camión blindado. En la imagen se ve el vehículo frente a la sucursal de Ueno Bank en Concepción.

Agentes policiales brindaron cobertura de seguridad en la zona.

En Horqueta

Por su parte la comisaría 3ª ubicada en la ciudad de Horqueta, informó que en la sucursal ubicada en esa ciudad, en la avenida Mariscal López y Pedro Gossen, los funcionarios del BCP llegaron para retirar dinero que estaban en los cajeros automático a de la entidad.

Sustrajeron, dinero sin precisar el monto, de los cinco cajeros automáticos, específicamente de las caseteras de billetes, tres tablets, marca Demia, color negro, con sus respectivos accesorios, y documentos varios”, señala el documento.

Hombre en camiseta gris y jeans, inclinado sobre dispositivos electrónicos en un entorno de trabajo con suelo de madera.
Instante del retiro de los valores de la sucursal de Ueno Bank en Horqueta.

También utilizaron un camión blindado para llevar lo incautado y la Policía Nacional realizaron la cobertura de seguridad.

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