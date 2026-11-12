Ueno Bank: la falla no fue la ley, sino “falencias humanas” en la Superintendencia, según presidente del BCP

El presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Jorge Schreiner, sostuvo que el origen de la crisis de Ueno Bank no está en la Ley de Bancos, sino en “falencias humanas” dentro de la Superintendencia. Anunció que ya se instaló una auditoría de gestión en la institución y que pidió a la Contraloría General de la República una revisión externa.

La afirmación la hizo en una entrevista en el programa Mesa con EVP, el mismo día en que el BCP debió designar un encargado de despacho en la Superintendencia de Bancos, tras la detención de su titular.

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“La ley es muy buena”

Según Schreiner, la Ley de Bancos establece un procedimiento claro: cuando una entidad cae por debajo de ciertos indicadores, el superintendente tiene plena autonomía para exigir un plan de regularización. “La falla no está en la ley”, insistió.

El titular del BCP planteó que, si los plazos legales eran de cinco días y las medidas tardaron meses, hubo responsabilidades humanas. “Cajonearon por dos meses”, especuló. Aclaró que no sabe si el retraso fue deliberado y que justamente eso debe determinarse con ojos externos.

Para ello, indicó que unas 15 personas ya están instaladas en el BCP haciendo una auditoría completa de la gestión de la Superintendencia, con foco en Ueno. También se revisará si la unidad jurídica emitió dictámenes que demoraron el proceso. Schreiner dijo que no adelantará un sumario ni sanciones hasta contar con la evaluación externa.

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El conductor del programa recordó que las primeras notas sobre las dificultades de la entidad datan de mayo de 2025 y que no hubo acción hasta junio de este año. Schreiner admitió que critica públicamente desde antes el informe remitido al Congreso, por considerarlo superficial.

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Superintendente detenido y directorio incompleto

Sobre el impacto de la detención del superintendente, explicó que se nombró un encargado de despacho, una persona del equipo de interventores. Al concretarse la imputación, se designará un interino y se enviará una terna al Poder Ejecutivo.

El objetivo, afirmó, es tener nuevo superintendente entre el lunes y el martes.

El directorio también quedaría completo la semana próxima. Schreiner dijo que habló con el presidente de la República y que el martes se enviarían dos nominaciones, que seguirían el trámite en comisión del Senado. Si todo avanza, el miércoles saldrían los decretos para volver a tener cinco miembros. No reveló los nombres “por respeto a la investidura del presidente”.

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Selección de cargos y “puerta giratoria”

Ante la insistencia en que el proceso de selección debe ser más riguroso, Schreiner coincidió. Dijo que el requisito de conducta ética, pública y privada, debe pesar tanto como la formación académica. Reconoció que Paraguay no está acostumbrado a revisiones profundas como las del Senado de EE. UU. para altos cargos.

También pidió revisar con urgencia la “puerta giratoria”: que exautoridades del BCP pasen a trabajar en entidades reguladas. Citó el caso de China, donde se exige un período de espera.

Tarjetas, liquidez y dólar

Para quienes tienen tarjetas o créditos y temen caer en mora, Schreiner anticipó un “tratamiento especial” por uno o dos meses, con conversaciones con la Asociación de Bancos y la Superintendencia. Explicó que la cartera de tarjetas es lo más atractivo para los bancos compradores. Estimó que los procesos de transferencia de activos estarían muy avanzados a fin de mes o en diciembre, pero que no quiere apurarlos para evitar errores de evaluación.

Informó además que se acordó con la Asociación de Bancos y la Bolsa de Valores reducir el encaje por más de 90 días, para que los bancos usen esa liquidez en comprar certificados de depósito en fondeo en casas de bolsa con problemas.