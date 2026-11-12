Caso Ueno: imputan a superintendente de Bancos

El Superintendente de Bancos, dependiente del Banco Central del Paraguay, Holger Aníbal Insfrán Ibarrola, fue imputado por los fiscales Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González, Ruth Benítez, Laura Giacummo y Verónica Valdéz, en el marco del caso Ueno Bank. Esto en el marco de la causa N° 92 caratulada como “Santiago Peña s/ lesión de confianza y otros”.

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El hecho atribuido al mismo es la lesión de confianza en la modalidad agravada. También se solicita su prisión preventiva en el establecimiento penitenciario que el juzgado considero oportuno.

Los representantes del Ministerio Público solicitaron además para él, la aplicación de medidas cautelares de carácter personal, es decir que el juzgado penal de garantías Especializado en Delitos Económicos de Humberto Otazú dicte el bloqueo de sus bienes y cuentas bancarias, ante un eventual pedido de comiso de los mismos.

Según el acta, el superintendente habría tomado conocimiento formal, el 29 de abril de 2026, “de excesos en los límites de crédito otorgados a empresas vinculadas a Ueno Bank, entre ellas Mowi S. A., Grupo Hendy S. A. y Grupo M S. A”. Las obligaciones conjuntas de estas firmas habrían alcanzado aproximadamente G. 743.784 millones, equivalentes al 31,9 % del patrimonio efectivo de la entidad bancaria, por encima del límite regulatorio del 20 %.

Los fiscales sostienen que pese a las advertencias técnicas y al tiempo transcurrido desde la detección de las presuntas irregularidades, “el imputado no habría exigido la presentación del plan de regularización previsto en la legislación bancaria”.

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Imputado llevaba dos años como Superintendente de Bancos

El ahora imputado Holger Aníbal Insfrán Ibarrola, fue designado como superintendente de Bancos el 3 de abril de 2024, por el entonces presidente de la República Santiago Peña Palacios, destituido el viernes 6 de noviembre por la vía del juicio político y quien hoy se encuentra procesado y con prisión preventiva, en el caso Ueno Bank.

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Insfrán Ibarrola, es un economista egresado de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (1998), cuenta con título de Especialista en Macroeconomía Aplicada otorgado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile, 2002) y, también es Máster en Finanzas Internacionales por la Fundación de Estudios Financieros (España, 2009), de acuerdo con los datos expuestos en la propia página web.

Contraloría inició auditoría a la Superintendencia por el caso Ueno

La Contraloría General de la República (CGR) inició una auditoría a la Superintendencia de Bancos, dependiente del Banco Central del Paraguay (BCP), con relación al ejercicio fiscal 2026.

Con este proceso, el ente contralor procede a revisar “el proceso de supervisión y control que ejerce la Superintendencia sobre las entidades financieras”. Sin embargo, se aclaró que la evaluación está enfocada en el órgano regulador y no en los bancos.

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“La evaluación se va a hacer a la Superintendencia de Bancos, no a las entidades financieras. O sea, que el trabajo que debe o debió ejecutar la Superintendencia de Bancos en cuanto a lo que manda la ley es lo que vamos a ir a verificar”, señaló Gladys Fernández, directora de Control Gubernamental de la Contraloría.

Presidente Santiago Peña y ex CEO de Ueno, los principales procesados

El pasado 3 de noviembre el Banco Central del Paraguay anunció la resolución de Ueno Bank SA, debido a que el índice de solvencia de este se redujo por debajo del mínimo legal requerido (50%), por lo que inmediatamente suspendió el sistema financiero de esta entidad.

En este marco, fueron detenidos e imputados Federico Miguel Vázquez Villasanti (36), vicepresidente 1° de Ueno Bank y CEO, así como otros siete directivos y otras 19 personas están vinculadas a las empresas del conglomerado financiero del ente bancario.

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Así también, el expresidente Santiago Peña y el expresidente del BCP Carlos Carvallo, están también procesados y con prisión preventiva. El primero cumple la medida en el Regimiento Escolta Presidencial (REP) y el segundo, en la Agrupación Especializada de la Policía.

Si bien Miguel Vázquez y los otros 26 imputados están procesados en la Causa N° 89 y Santiago Peña y Carlos Carvallo en la Causa N° 92, ambas se engloban en lo que es el universo penal del caso Ueno Bank SA, donde se investigan las operaciones de colocación de fondos públicos, privados y previsionales en un solo ente, los cuales fueron afectados con los préstamos otorgados a empresas sin capacidad de repago bajo la carátula de supuestas inversiones.