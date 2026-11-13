Crisis de Ueno Bank genera incertidumbre sobre el consumo y DNIT evalúa efectos

De acuerdo con información de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), durante los días posteriores al inicio del procedimiento se observaron señales de una menor actividad del consumo interno. Sin embargo, todavía no existen cifras concretas que permitan determinar su impacto sobre los ingresos tributarios, debido a que los impuestos correspondientes a noviembre se liquidan posteriormente.

Este comportamiento adquiere relevancia debido a que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) representa aproximadamente el 50% de la recaudación tributaria. Asimismo, el sector terciario, integrado, principalmente, por actividades comerciales y de servicios, aporta alrededor del 70% de los ingresos fiscales. En este contexto, la evolución del consumo constituye un factor importante para el desempeño de la recaudación en los próximos meses.

El Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso el 2 de noviembre de 2026 el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank, tras constatar que su Índice de Solvencia había descendido por debajo del 50% del mínimo legal requerido. Esta situación motivó la adopción de medidas extraordinarias destinadas a facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes afectados.

En este marco, la DNIT emitió la Resolución General N.º 60/2026, que establece el traslado excepcional de determinados vencimientos tributarios de noviembre. Asimismo, contempla mecanismos para que los contribuyentes afectados soliciten facilidades de pago y la exclusión de responsabilidad por fuerza mayor, sin que ello implique la eliminación de sus obligaciones impositivas.

Las disposiciones también comprenden determinadas operaciones aduaneras y tienen como finalidad facilitar el cumplimiento tributario ante las dificultades financieras que puedan presentar los contribuyentes.

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Por otra parte, la situación bancaria coincide con un periodo de menor crecimiento de los ingresos fiscales. En octubre, la DNIT recaudó G. 3,075 billones (US$ 517,3 millones), una disminución interanual de 5,4%, equivalente a G. 176.555 millones (US$ 29,7 millones) menos que en el mismo mes de 2025. El resultado respondió, principalmente, a la caída de 17% en la recaudación aduanera, que totalizó G. 1,389 billones (US$ 233,7 millones). En cambio, los impuestos internos aumentaron 6,8% y aportaron G. 1,686 billones (US$ 283,6 millones). La DNIT relacionó el desempeño aduanero con la apreciación interanual del guaraní de 19,5% y la disminución de 5,1% en las operaciones de importación.

Cabe señalar que estos resultados corresponden al periodo anterior al procedimiento de resolución bancaria, por lo que no guardan relación directa con sus efectos.

Entre enero y octubre de 2026, la recaudación total alcanzó G. 35,952 billones, un crecimiento de 1,5% interanual, equivalente a G. 547.341 millones adicionales. El aumento de los impuestos internos permitió compensar, parcialmente, la reducción de los ingresos aduaneros.

En cuanto a las perspectivas, la DNIT estima cerrar 2026 con un crecimiento de la recaudación de entre 2% y 3%, por debajo del 8% contemplado inicialmente en el Presupuesto General de la Nación. En términos absolutos, la proyección se encuentra entre G. 42,5 y G. 42,6 billones.

Pese a las condiciones recientes, la institución mantiene expectativas de una recuperación gradual del consumo y de la actividad comercial. No obstante, todavía resulta prematuro cuantificar los posibles efectos de la situación bancaria sobre los ingresos fiscales.

En este contexto, el comportamiento de la recaudación durante noviembre y diciembre permitirá evaluar con mayor precisión la evolución del consumo interno, así como el alcance de las medidas tributarias adoptadas y sus implicancias para el cierre fiscal de 2026.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.