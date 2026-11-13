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Economía
13 de noviembre de 2026 - 08:58

Ueno Bank: trasladan a Miguel Mora a la Fiscalía y estos son los objetos incautados

Miguel Ángel Mora, del BCP.
Miguel Ángel Mora, del BCP.Archivo, ABC Color

Esta mañana se produjo un allanamiento domiciliario y se produjo a la detención del exmiembro del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) Miguel Ángel Mora. La fiscal Verónica Valdez dio detalles del procedimiento.

Por Luis Ríos
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La agente del Ministerio Público detalló que de la vivienda incautaron dispositivos digitales, algunos documentos que tienen que ver servicios prestados al BCP. Además, se procedió a la detención de Miguel Mora y se van a tomar las determinaciones sobre donde guardará reclusión en el transcurso del día.

Lea más: Ueno Bank: Detienen a exdirectivos del BCP Liana Caballero, Miguel Mora y Marco González

“Se incautaron algunos dispositivos electrónicos y algunos documentos que hacen a servicios que tenía el señor con el BCP. Hay elementos que ahora van a ser evaluados por el equipo y hoy se va a tomar una determinación”, dijo la fiscal.

En cuanto a las causas por las que está siendo investigado Mora, dijo que se están analizando los tipos penales. “Yo no quiero hacer precisiones en este momento respecto a su conducta. Sí les puedo decir que guarda relación con sus responsabilidades en el BCP”, aseguró. Agregó que los tres exmiembros del directorio detenidos hoy, serán convocados a indagatoria durante esta mañana.

Lea más: Se entrega Marco Aurelio González ante la Policía Nacional por caso Ueno Bank

Fernández Valdovinos sigue sin ser imputado

El pasado martes, una comitiva fiscal encabezada por los fiscales Christian Benítez y Laura Giacummo, acompañados por agentes policiales procedieron a allanar la casa de Carlos Gustavo Fernández Valdovinos, ex titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ex presidente del Banco Central del Paraguay (BCP) en el marco del caso Ueno Bank.

El mismo es mencionado en la denuncia realizada por varios legisladores pero hasta el momento, sigue sin ser imputado. “Hasta el momento no está imputado, pero está siendo investigado como también otras personas que tenían relación con él”, dijo la fiscal Verónica Valdez.

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